Почему KF-21 Boramae является главной угрозой лидерам авиационного рынка?

Воздушные силы Республики Корея, которые были основаны еще осенью 1949 года, на протяжении десятилетий полагались на поддержку своего главного союзника – Соединенных Штатов Америки. Статистика свидетельствует, что подавляющее большинство боевого флота страны имеет американское происхождение, пишет 19FortyFive.

Это и старые модели вроде F-5 Tiger II или F-4 Phantom II, и современные машины четвертого поколения F-16 Fighting Falcon и F-15K Eagle, и даже сверхсовременные стелс-истребители F-35A Lightning II. Однако Сеул постепенно, но уверенно двигался к созданию собственной авиационной промышленности.

Первым серьезным успехом стал учебно-боевой самолет T-50 Golden Eagle, а теперь на сцену выходит гораздо более мощный игрок – истребитель KF-21 Boramae, что в переводе означает "Боевой сокол".

Проект родился еще в марте 2001 года, когда тогдашний президент Ким Дэ Чжун объявил о намерении создать собственный истребитель среднего класса. Путь от идеи до реализации оказался тернистым и сопровождался многочисленными задержками, что напоминало длительную историю разработки индийского самолета Tejas.

Первый прототип мир увидел лишь весной 2021 года, а в небо машина впервые поднялась в июле 2022 года. Сегодня производитель Korea Aerospace Industries готовится к передаче первых серийных образцов военным, что официально вводит Южную Корею в элитный клуб государств, способных создавать сложные боевые самолеты поколения 4,5+.



Миниатюрная модель самолета KF-21 Boramae / Фото 19FortyFive

Свой, но не совсем

Хотя KF-21 считается национальным продуктом, он стал результатом широкого международного сотрудничества:

Кроме корейских специалистов, в работе участвовали партнеры из Индонезии, американской компании Lockheed Martin и Eurofighter Typhoon Limited.

Начинка самолета также состоит из компонентов ведущих западных поставщиков, таких как General Electric Aerospace, Martin-Baker и Leonardo.

Сердце истребителя – два турбовентиляторных двигателя GE Aerospace F414-GE-400K, каждый из которых способен развивать тягу до 97,1 килоньютона.



KF-21 Boramae / Скриншот 19FortyFive

Какие возможности самолета?

Технические характеристики "Боевого сокола" впечатляют: длина фюзеляжа составляет 16,9 метра, высота – 4,7 метра, а размах крыльев достигает 11,2 метра. При максимальном взлетном весе в 25 600 килограммов самолет может развивать скорость до 1,81 Маха. Его боевой радиус действия составляет 1 000 километров, а перегонная дальность полета достигает 2 900 километров.

Для уничтожения целей самолет вооружен 20 миллиметровой пушкой M61A2 Vulcan и имеет широкий арсенал ракет: от управляемых снарядов класса "воздух – воздух" AIM-120 до противокорабельных ракет Taurus KEPD 350 и управляемых авиабомб JDAM, пишет Defence Blog.

Демонстрация KF-21 Boramae: смотрите видео

Главной особенностью KF-21 является его "полуневидимость". Внешне он напоминает американский F-35, имея плоский фюзеляж и специальную форму воздухозаборников, что снижает радиолокационную заметность.

Первая модификация Block I будет ориентирована на воздушные бои, а следующие версии, в частности KF-21EX, получат внутренние отсеки для оружия, что сделает их полноценными стелс-истребителями.



KF-21 Boramae / Скриншот 19FortyFive

Конкуренты должны волноваться

Эксперты отмечают, что появление такого самолета на рынке может существенно потеснить позиции европейских Rafale и Eurofighter Typhoon. Уже сейчас к корейской разработке присматривается Польша и другие потенциальные покупатели, ведь KF-21 предлагает современные технологии за конкурентную цену.

Для самой Южной Кореи это не просто новый самолет, а стратегический шаг к уменьшению зависимости от импорта в условиях роста напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

