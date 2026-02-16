Android 17 уже доступна в бета-версии: какие смартфоны поддерживаются и что изменилось

Компания Google открыла доступ к первой бета-версии Android 17. Обновление уже могут установить владельцы смартфонов серии Google Pixel 6 и более новых моделей, а также планшетов Pixel.

Новая версия системы получила кодовое название Cinnamon Bun ("Булочка с корицей"). По предварительному графику развития, после нескольких волн тестирования Android 17 достигнет стабильности платформы примерно в марте, а финальный релиз ожидается во втором квартале 2026 года. Об этом пишет Android-Developers.

Что нового в Android 17?

Обязательная адаптация для больших экранов. Ключевое изменение Android 17 - фокус на больших дисплеях. Теперь приложения должны корректно работать как в портретном, так и в ландшафтном режиме. Особое внимание уделено планшетам и складным смартфонам, где проблема масштабирования интерфейса была особенно заметной.

Обновление камеры и медиафункций. В бета-версии переработан интерфейс камеры: устранена часть проблем с видеозаписью и режимами съемки. Также добавлены профессиональные инструменты для медиаприложений, улучшена плавность переходов и стандартизированы уровни громкости.

Изменения в интерфейсе системы. Android 17 Beta получила ряд визуальных изменений:

строка поиска в лаунчере Pixel стала полупрозрачной и получила дополнительные режимы;

изменена иконка регулировки яркости в центре управления;

меню настроек стало более компактным и минималистичным;

появился новый значок управления громкостью.

Чтобы установить обновление, нужно присоединиться к программе Android Beta Program - система пришлет апдейт "по воздуху" (OTA).

Как пишет ars technica, миллионы пользователей остаются без обновлений безопасности. На фоне выхода новой версии актуальной остается проблема устаревших систем. По данным Google, более 40% пользователей Android до сих пор работают на версиях Android 12 и более старых, для которых больше не выпускаются патчи безопасности. Это создает риски для персональных данных.

В то же время Apple в конце января выпустила обновления даже для старых моделей iPhone, в частности для iPhone 5s. Хотя новых функций они не добавляют, такие апдейты направлены на повышение безопасности системы.