В смартфонах на Android производители обычно устанавливают программное ограничение громкости. Ползунок в панели управления не всегда открывает полный потенциал динамиков – система намеренно оставляет запас, во избежание искажений, хрипов и возможных повреждений аудиомодулей. Об этом пишет Make use of.

Почему Android ограничивает громкость и как это выключить?

Каждый динамик имеет физическую границу. Если превысить его, звук становится резким и трескучим, а длительная нагрузка может сократить ресурс работы. Именно поэтому Android сдерживает максимальный уровень, оставляя небольшой "запас безопасности". Однако в некоторых моделях этот лимит можно снять.

На смартфонах Samsung для этого нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Звуки и вибрация " выбрать " Звуки и вибрация", выбрать "Громкость", нажать на три точки в верхнем углу и найти пункт "Ограничение громкости мультимедиа". После активации переключателя система позволяет повысить максимальный уровень звука. Результат зависит от конкретной модели и политики производителя – в некоторых устройствах полностью отключить ограничения не получится.

Как пишет УНИАН, отдельная история – Bluetooth-аудио. Здесь работает функция Absolute Volume, которая синхронизирует уровень громкости смартфона и беспроводного устройства. С одной стороны, это удобно, ведь уменьшается риск резкого скачка громкости во время переключения между устройствами. С другой – именно эта синхронизация часто создает дополнительное ограничение.

Чтобы выключить Absolute Volume, нужно активировать режим разработчика. Для этого в настройках следует перейти в раздел "О телефоне" и нажать на пункт "Номер сборки" семь раз подряд. После подтверждения PIN-кода появится меню "Для разработчиков" в системных настройках. Там необходимо найти опцию "Отключить абсолютную громкость" и активировать ее. После этого следует переподключить Bluetooth-наушники или колонку, чтобы изменения вступили в силу.

Важно помнить: увеличение громкости сверх стандартных ограничений может повлиять не только на технику, но и на слух. Длительное прослушивание на максимальных уровнях способно вызвать ухудшение слуха. Кроме того, перегрузки динамиков может привести к искажению звука или даже поломки – особенно если речь идет о смартфоне, ремонт которого стоит значительно дороже, чем замена бюджетной Bluetooth-колонки.

Фактически этот способ не "усиливает" звук программно, а лишь снимает искусственный барьер, установленный Android. В сочетании с корректировкой эквалайзера это позволяет получить более громкий и насыщенный звук без сторонних приложений. И все это – за несколько минут в меню настроек.