Небольшой прямоугольный слот, расположен сбоку или сзади ноутбука рядом с USB и разъемом питания, – это не дополнительный порт. Это так называемый Kensington Security Slot, или K Slot. Он предназначен для подключения специального замка, который позволяет физически прикрепить устройство к столу, стойке или иному неподвижному объекту. Об этом пишет BGR.

Для чего нужен этот разъем с пиктограммой замка?

Сам замок называется Kensington lock – по названию компании Kensington Computer Products, которая разработала этот стандарт более 30 лет назад. Если вы видели ноутбуки в магазинах вроде Best Buy или Walmart, что прикреплены металлическим тросом к столу, то это именно такая система защиты.

Какие устройства поддерживают Kensington lock? Слот безопасности устанавливают не только в ноутбуках. Его можно найти в настольных ПК, мониторах, проекторах, принтерах и даже некоторых спикерфонах. По данным производителя, по состоянию на 2022 год около 95% ноутбуков, мониторов, принтеров и проекторов совместимы с их замками.

Впрочем, с распространением ультратонких моделей і ультрабуков количество устройств с таким разъемом несколько уменьшилось. Из-за тонкого корпуса у некоторых современных моделей просто нет места для стандартного K Slot. Однако большинство ноутбуков обычного размера все еще оснащаются этим элементом.

Чтобы проверить, поддерживает ли ваше устройство Kensington lock, достаточно осмотреть боковые или заднюю панель. Если слот есть, можно подобрать замок, совместимый с конкретной моделью.

Действительно ли эти замки защищают от кражи? Стоит понимать, что Kensington lock не гарантирует полной безопасности. Его главная функция – предотвратить быстрое похищение по принципу grab-and-run, когда устройство просто хватают и убегают. Замок усложняет такую попытку, но при наличии инструментов его можно обойти.

Как пишет Startech, эффективность также зависит от того, к чему именно прикреплен трос. Если зафиксировать его к легко передвигаемому столу или тонкой конструкции, пользы будет немного. Именно поэтому в магазинах кабели часто протягивают под мебелью или крепят к более надежным элементам.

Для пользователей, которые работают в коворкингах, офисах с открытым пространством или часто оставляют ноутбук без присмотра, такой замок может стать дополнительным уровнем защиты. В сочетании с программными средствами безопасности это поможет снизить риски как физической кражи, так и потери данных.

Небольшой слот с пиктограммой замка может казаться незначительной деталью, но на самом деле это простой и проверенный инструмент защиты техники, который используется уже десятилетиями.