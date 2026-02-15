Несмотря на то, что Android 17 до сих пор не имеет конкретной даты релиза - его ожидали уже на середину февраля-марта 2026 года, - Google подтвердила, что обновление все еще "вскоре" появится для тестирования и позже - в стабильной версии. Об этом пишет Tech Radar.

Какие ключевые изменения принесет Android 17?

Интерфейс и дизайн. Одним из самых заметных изменений в Android 17 станет расширенная версия Material 3 Expressive - новый дизайн интерфейса, ранее доступный только на устройствах Pixel. Он добавит динамические анимации, новые формы иконок, эффекты размытия и адаптивные элементы интерфейса, которые могут меняться в зависимости от темы и выбранных настроек.

Лучшая поддержка больших экранов. Обновление делает адаптивные приложения обязательными для всех. Это означает, что приложения должны корректно изменять размер и ориентацию экрана на планшетах или сложных устройствах без черных полей или ограничений. Такой подход особенно полезен для устройств с большими экранами или с функциями разделенного экрана.

Кадры камер и более плавные переходы. Android 17 также работает над новыми профессиональными API для камеры, которые позволят переход между линзами без задержек и "задержек" при изменении режимов съемки - например, с фото на видео.

Новые стандарты видео. Поддержка Versatile Video Coding (VVC), также известного как стандарт H.266, должна значительно повысить эффективность сжатия видео без потери качества. Как пишет 9to5google, это может положительно повлиять на сохранение видео на устройстве и потоковую передачу контента.

Новые UX-функции для движения. Еще одной потенциальной новинкой является функция Motion Cues - показ движения устройства в виде динамических точек на экране. Это может быть полезно, например, для людей, страдающих тошнотой во время движения или перевоплощения экрана.