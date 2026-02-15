Попри те, що Android 17 досі не має конкретної дати релізу — його очікували вже на середину лютий-березень 2026 року, — Google підтвердила, що оновлення все ще «незабаром» з’явиться для тестування та пізніше — у стабільній версії. Про це пише Tech Radar.

Які ключові зміни принесе Android 17?

Інтерфейс і дизайн. Однією з найбільш помітних змін у Android 17 стане розширена версія Material 3 Expressive — новий дизайн інтерфейсу, що раніше був доступний лише на пристроях Pixel. Він додасть динамічні анімації, нові форми іконок, ефекти розмиття та адаптивні елементи інтерфейсу, що можуть змінюватися залежно від теми й обраних налаштувань.

Краща підтримка великих екранів. Оновлення робить адаптивні додатки обов’язковими для всіх. Це означає, що програми повинні коректно змінювати розмір і орієнтацію екрану на планшетах чи складних пристроях без чорних полів чи обмежень. Такий підхід особливо корисний для пристроїв із великими екранами або з функціями розділеного екрану.

Кадри камер і плавніші переходи. Android 17 також працює над новими професійними API для камери, які дозволятимуть перехід між лінзами без затримок і «затримок» при зміні режимів зйомки — наприклад, із фото на відео.

Нові стандарти відео. Підтримка Versatile Video Coding (VVC), також відомого як стандарт H.266, має значно підвищити ефективність стиснення відео без втрати якості. Як пише 9to5google, це може позитивно вплинути на збереження відео на пристрої і потокову передачу контенту.

Нові UX-функції для руху. Ще однією потенційною новинкою є функція Motion Cues — показ руху пристрою у вигляді динамічних точок на екрані. Це може бути корисно, наприклад, для людей, які страждають на нудоту під час руху чи перевтілення екрана.