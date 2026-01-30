Пять важных фактов о подписке Apple Creator Studio

Apple официально запустила подписку Creator Studio, которая объединяет профессиональные приложения для работы с видео, музыкой и документами. Новый формат сочетает подписку и одноразовые покупки, но имеет нюансы, которые важно учесть перед оформлением доступа.

Apple Creator Studio стартовала с единственной моделью доступа – 12,99 доллара в месяц или 129 долларов в год. Для студентов и преподавателей действует значительно более дешевый тариф. В пакет входит доступ или расширенные возможности для десяти приложений, в частности Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers, Freeform, а также Motion, Compressor и MainStage на Mac. Об этом пишет Arstechnica.

Смотрите также Через 13 лет после релиза старый iPhone получил неожиданное обновление

Что стоит знать о подписке Apple Creator Studio?

Первое важное – одноразовые покупки никуда не исчезли. Пользователи Mac и в дальнейшем могут покупать Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro и другие профессиональные приложения отдельно в App Store. Если эти программы были приобретены ранее, доступ к ним сохраняется, а обновления до новых версий поступают без дополнительной оплаты.

Второе – обновления для отдельных и подписных версий в основном выходят параллельно. Apple перевела все Creator Studio-приложения на новые номера версий. У платных программ для Mac обновления устанавливаются обычным способом. В то же время Pixelmator Pro пока обновляется до новой версии только через подписку. Для Keynote, Pages и Numbers на Mac временно сосуществуют старая и новая версии, между которыми пользователю предлагают перейти.

Третье – подписные и отдельные версии могут работать одновременно. На одном устройстве можно иметь установленные оба варианта приложений. Они отличаются иконками и названиями в App Store – версии Creator Studio получили новые, более заметные обозначения.

Четвертое – ограничения касаются прежде всего бесплатных приложений. Как пишет PCmag, в Keynote, Pages и Numbers без подписки недоступны шаблоны, генеративные AI-функции и Content Hub с библиотекой изображений. Для платных профессиональных программ на Mac существенных различий между отдельной покупкой и подпиской пока нет.

Пятое – условия использования достаточно гибкие. Подписку стандартного уровня можно распространить на шесть учетных записей через Family Sharing, а приложения разрешено устанавливать до десяти устройств одновременно. AI-функции имеют лимиты на генерацию контента, работают на базе технологий OpenAI и не требуют отдельной учетной записи ChatGPT.