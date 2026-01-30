П'ять важливих фактів про підписку Apple Creator Studio

Apple офіційно запустила підписку Creator Studio, яка об'єднує професійні застосунки для роботи з відео, музикою та документами. Новий формат поєднує підписку й одноразові покупки, але має нюанси, які важливо врахувати перед оформленням доступу.

Apple Creator Studio стартувала з єдиною моделлю доступу – 12,99 долара на місяць або 129 доларів на рік. Для студентів і викладачів діє значно дешевший тариф. У пакет входить доступ або розширені можливості для десяти застосунків, зокрема Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers, Freeform, а також Motion, Compressor і MainStage на Mac. Про це пише Arstechnica.

Дивіться також Через 13 років після релізу старий iPhone отримав неочікуване оновлення

Що варто знати про підписку Apple Creator Studio?

Перше важливе – одноразові покупки нікуди не зникли. Користувачі Mac і надалі можуть купувати Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro та інші професійні застосунки окремо в App Store. Якщо ці програми були придбані раніше, доступ до них зберігається, а оновлення до нових версій надходять без додаткової оплати.

Друге – оновлення для окремих і підписних версій здебільшого виходять паралельно. Apple перевела всі Creator Studio-застосунки на нові номери версій. У платних програм для Mac оновлення встановлюються звичайним способом. Водночас Pixelmator Pro наразі оновлюється до нової версії лише через підписку. Для Keynote, Pages і Numbers на Mac тимчасово співіснують стара і нова версії, між якими користувачеві пропонують перейти.

Третє – підписні та окремі версії можуть працювати одночасно. На одному пристрої можна мати встановлені обидва варіанти застосунків. Вони відрізняються іконками та назвами в App Store – версії Creator Studio отримали нові, більш помітні позначення.

Четверте – обмеження стосуються насамперед безкоштовних застосунків. Як пише PCmag, у Keynote, Pages і Numbers без підписки недоступні шаблони, генеративні AI-функції та Content Hub із бібліотекою зображень. Для платних професійних програм на Mac суттєвих відмінностей між окремою покупкою і підпискою наразі немає.

П'яте – умови використання досить гнучкі. Підписку стандартного рівня можна поширити на шість облікових записів через Family Sharing, а застосунки дозволено встановлювати до десяти пристроїв одночасно. AI-функції мають ліміти на генерацію контенту, працюють на базі технологій OpenAI і не потребують окремого облікового запису ChatGPT.