Siri от Apple ожидают глобальные изменения – в трансформации ей поможет Google

Apple собирается использовать специальную версию искусственного интеллекта Gemini от Google для следующего поколения Siri в 2026 году. Компания отказалась от сотрудничества с Anthropic по финансовым причинам, а модель Google интегрируют в частную облачную инфраструктуру Apple для более сложных запросов.

Apple планирует использовать индивидуально настроенную модель Gemini от Google для будущей Siri. Речь идет о релизе обновленного голосового ассистента весной 2026 года. Компания рассматривала также сотрудничество с Anthropic, однако, по источнику, именно Google предложил более выгодные условия. Предварительно известно, что интеграция технологий Anthropic могла бы стоить Apple около 1,5 миллиардов долларов ежегодно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему Apple переходит на Gemini для Siri?

Новый вариант Gemini будет работать на частных серверах Apple, что обеспечивает обработку сложных задач в облаке. В то же время личные данные пользователей и дальше будут обрабатываться на устройствах локальными моделями Apple. По информации издания, компания не планирует отдельно акцентировать внимание на участии Google в маркетинговой коммуникации.

Пока что Apple, Google и Anthropic не комментируют эту информацию.

Несмотря на широкое внедрение ИИ в индустрии, Apple движется медленнее конкурентов. Компания долгое время не имела конкурентных моделей и обращалась к сторонним решениям - например, OpenAI - для добавления генеративных функций в свои продукты. Обещания масштабных агентных возможностей Apple Intelligence пока не воплотились полностью, хотя прогресс есть. Тим Кук также не исключал возможности покупки AI-стартапа.

Как пишет Cnet, Apple и Google имеют давние партнерские отношения: поисковый гигант ежегодно платит около 20 миллиардов долларов, чтобы сохранить статус стандартного поиска на устройствах Apple. Это сотрудничество стало частью антимонопольного процесса против Google в США, где суд признал компанию монополистом.

Несмотря на медленные темпы в развитии ИИ, финансовые показатели Apple остаются сильными. В прошлом месяце компания превысила капитализацию в 4 триллиона долларов.

Каким будет следующий iPhone 18 Pro?

В сети появились данные о цветах будущего iPhone 18 Pro. По информации инсайдера Instant Digital, Apple может добавить сразу три новых оттенка - Coffee, Burgundy и обновленный Purple - и отказаться от черной версии. Модель также ожидает серьезное обновление чипа и камеры.

Кроме изменений в дизайне, ожидается ряд технических обновлений. iPhone 18 Pro должен получить чип A20, создан по 2-нм технологии TSMC. Это должно обеспечить ощутимый скачок производительности и энергоэффективности. Также слухи говорят об основной камере с переменной диафрагмой.