Apple Intelligence стала занимать почти вдвое больше памяти на новых iPhone

Обновление iOS 27 принесло значительные изменения в Apple Intelligence. Но наряду с новыми возможностями возросли и требования к свободному месту на накопителе некоторых моделей iPhone.

После выхода iOS 27 требования к объему памяти для Apple Intelligence остались прежними для большинства совместимых iPhone – системе достаточно до 8 ГБ свободного места. В то же время владельцам некоторых более новых моделей придется освободить значительно больше памяти, если они хотят получить полный набор функций искусственного интеллекта. Об этом пишет 9to5mac.

Сколько памяти теперь требуется для Apple Intelligence?

Согласно новому документу службы поддержки Apple, для использования всех возможностей Apple Intelligence на некоторых устройствах требуется до 14 ГБ свободного места. То есть максимальное требование выросло примерно на 6 ГБ по сравнению с предыдущим показателем в 8 ГБ.

Повышенное требование касается следующих моделей:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

iPhone Duo;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone Air.

Таким образом, речь идет не об общем повышении требований ко всем iPhone, а о конкретных моделях, способных работать с самыми мощными локальными моделями Apple Intelligence.

Почему некоторым iPhone требуется почти вдвое больше памяти?

Причина связана не просто с обновлением iOS 27, а с двумя функциями искусственного интеллекта, доступными именно на более мощных моделях.

Первая – настройка голоса Siri AI. Пользователи получают больше возможностей для управления тем, как звучит голос помощника, в частности его выразительностью и темпом речи. Вторая – повышенная точность распознавания речи. Для работы этой функции Apple использует более мощную модель искусственного интеллекта непосредственно на устройстве.

Именно локальная работа моделей является ключевой причиной увеличения требований к хранилищу. Более мощные AI-модели должны храниться непосредственно на iPhone, поэтому им требуется больше свободного места. Для других моделей iPhone, поддерживающих Apple Intelligence, максимальное требование остается на уровне 8 ГБ.

Apple существенно обновила Siri в iOS 27

Увеличение требований к памяти произошло на фоне масштабного обновления Apple Intelligence. Одним из центральных изменений стала новая версия Siri, которая получила значительно более широкие возможности по сравнению с предыдущим поколением голосового помощника.

Apple Intelligence дебютировала еще в 2024 году, но первый набор функций не стал столь заметным прорывом, как компания могла ожидать. В iOS 27 Apple сделала гораздо больший акцент на возможностях искусственного интеллекта, в частности на Siri.

Часть новых функций работает непосредственно на устройстве. Такой подход имеет преимущества с точки зрения скорости и конфиденциальности, но в то же время означает, что модели ИИ должны занимать место во внутренней памяти смартфона.

Для пользователей iPhone с небольшим объемом памяти это может стать ощутимым изменением. Если раньше 8 ГБ свободного места было достаточно для Apple Intelligence, то на некоторых новых моделях нужно оставить до 14 ГБ.

При этом речь идет именно о свободном месте, а не об общем объеме хранилища. Поэтому владельцам iPhone с заполненным хранилищем может понадобиться удалить или перенести фотографии, видео, приложения или другие файлы, прежде чем они смогут воспользоваться всеми возможностями Apple Intelligence.

Какие iPhone получат полный набор AI-функций?

Apple фактически разделила возможности Apple Intelligence в зависимости от аппаратных характеристик устройства. Более новые и мощные модели могут использовать более требовательные локальные AI-модели, тогда как другие совместимые iPhone получают функции, для которых достаточно меньшего объема хранилища.

Это означает, что даже среди смартфонов с поддержкой Apple Intelligence набор возможностей может различаться.

В случае моделей, которым требуется до 14 ГБ, дополнительное место необходимо именно для двух расширенных возможностей – настройки голоса Siri по параметрам выразительности и темпа, а также улучшенного диктовки.

Таким образом, увеличение требований к хранилищу связано не с тем, что вся система iOS 27 вдруг стала на 6 ГБ больше. Дополнительное пространство требуется для более мощных моделей искусственного интеллекта, которые обеспечивают расширенные функции на определенных iPhone.

Информацию о новых требованиях Apple опубликовала в собственном документе поддержки, на который обратило внимание издание 9to5Mac. Обновление iOS 27 вышло на этой неделе и принесло масштабный пересмотр Apple Intelligence.