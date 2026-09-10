Apple может добавить рекламу в Visual Intelligence –, что обнаружили в iOS 27

Apple может превратить одну из функций iPhone в новую рекламную площадку. В коде iOS 27 обнаружили признаки того, что при поиске товаров с помощью камеры пользователям могут показываться спонсируемые результаты.

Apple, вероятно, тестирует новый способ монетизации функции Visual Intelligence. Об этом свидетельствуют фрагменты кода, обнаруженные в iOS 27. Об этом пишет Macrumors.

Какую рекламу Apple может показывать через камеру iPhone?

На находку обратил внимание Аарон Перрис из MacRumors. По его наблюдениям, код может указывать на возможность для сторонних поисковых сервисов добавлять собственные спонсируемые результаты непосредственно в Visual Intelligence.

Важная деталь заключается в том, что Apple, судя по всему, не обязательно сама будет продавать рекламные места. Вместо этого этим могут заниматься партнеры, обеспечивающие поиск. Механизм может работать примерно так: пользователь наводит камеру iPhone на определенный предмет, а Visual Intelligence распознает его и показывает результаты, связанные с покупкой. Рядом с обычными результатами поиска могут появляться спонсируемые изображения товаров или другие рекламные предложения.

Перрис сравнил потенциальную систему с рекламными товарными результатами, которые уже используют Google и Amazon. При этом пока неизвестно, будет ли Apple получать часть дохода от таких рекламных показов.

Как работает Visual Intelligence

Visual Intelligence дает iPhone возможность использовать камеру для анализа объектов вокруг пользователя и поиска связанной с ними информации. Один из сценариев – покупки. Например, человек может навести камеру на понравившийся ему предмет, после чего система поможет найти этот товар или похожие предложения в интернете.

Функция уже работает не только с поиском самой Apple. Visual Intelligence может передавать запросы в сторонние сервисы, в частности в Google Image Search, а также перенаправлять пользователей на торговые платформы. Среди партнеров, которые уже задействованы для таких запросов, MacRumors называет Etsy, Amazon и Anthropologie.

Поэтому потенциальное появление спонсируемых результатов не потребует создания совершенно нового механизма. Рекламные элементы могут стать дополнением к уже существующей системе поиска товаров.

Почему Apple ищет новые места для рекламы?

Потенциальная реклама в Visual Intelligence вписывается в более широкую стратегию Apple по развитию собственного рекламного бизнеса.

Компания постепенно увеличивает количество рекламных форматов в своих сервисах. Одной из главных площадок остается App Store, где Apple уже расширяла присутствие спонсируемых предложений в результатах поиска.

В марте 2026 года в App Store появились дополнительные рекламные позиции. Следующим большим направлением стали карты. В августе реклама начала работать в Apple Maps в США и Канаде. На этом фоне Visual Intelligence может стать еще одним способом монетизации встроенной функции iPhone без необходимости создавать отдельный рекламный сервис.

Особенность этого варианта заключается в контексте. Visual Intelligence используется именно тогда, когда человек хочет получить информацию об определенном объекте, в частности найти его для покупки. Поэтому спонсируемый результат может органично появляться рядом с ответами на такой запрос.

Например, вместо того чтобы получать только органические результаты о предмете, найденном камерой, пользователь потенциально может увидеть рядом предложение товара, за которое поисковый партнер заплатил как за рекламу.

Означает ли это, что реклама точно появится?

Пока что нет. Речь идет лишь об обнаружении соответствующих фрагментов кода в iOS 27. Сам факт их наличия не гарантирует, что Apple или ее партнеры обязательно запустят эту функцию для всех пользователей.

Также остается неясным, какие именно поисковые компании смогут использовать такой формат и на каких условиях.

Не установлено и то, какую часть рекламного дохода, если он вообще появится, будет получать Apple. Однако само появление соответствующих упоминаний в коде показывает, что компания, по крайней мере, рассматривает возможность интеграции спонсируемого контента в Visual Intelligence.

Это отличается от подхода, который Apple использует в собственных сервисах. В случае с Visual Intelligence компания может разрешить сторонним поисковым партнерам вставлять собственные рекламные результаты, а не обязательно продавать рекламу напрямую.

Таким образом, камера iPhone может постепенно превратиться не только в инструмент для распознавания окружающих объектов, но и в новую точку входа для коммерческого поиска. Если Apple действительно запустит эту функцию, пользователи могут начать видеть спонсируемые товары именно в тот момент, когда Visual Intelligence помогает им найти предмет для покупки. Это создаст для поисковых систем еще один рекламный канал, а для Apple – потенциальный новый источник дохода.