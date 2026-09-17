Apple может вновь повысить цены на iPhone из-за подорожания памяти Samsung

Apple может столкнуться с новым ростом себестоимости смартфонов в 2027 году. По сообщениям корейских СМИ, компания согласилась на повышение цен Samsung на оперативную память и накопители для будущих устройств.

Apple уже повысила цены на новые модели iPhone. По данным GSMArena, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max должны стоить на 100 долларов дороже, чем их предшественники 2025 года. Подорожание также коснулось некоторых более старых моделей линеек iPhone 17 и iPhone 16. Об этом пишет GSMarena.

Почему Apple может снова поднять цены на iPhone?

Однако, если новая информация подтвердится, это может быть не последнее повышение цен. Причиной следующего подорожания может стать рост стоимости компонентов, в частности оперативной памяти и флэш-накопителей.

Несколько дней назад южнокорейские издания сообщили, что Samsung ведет переговоры со смартфонными производителями о новых ценах на память DRAM и NAND. Среди компаний, с которыми обсуждались условия поставок, была и Apple.

Теперь, согласно новым сообщениям, Samsung и Apple якобы достигли договоренности. Если эти данные верны, американская компания согласилась закупать память по заметно более высоким ценам, чем раньше. В то же время важно учитывать, что речь идет о неподтвержденной информации из корейских источников. Apple официально не сообщала о предстоящем повышении цен, а окончательная стоимость смартфонов будет зависеть не только от цены памяти.

Насколько подорожает память Samsung

По сообщениям источников, с первого квартала 2027 года Apple может платить около 2 долларов за один гигабит оперативной памяти LPDDR5X.

Для сравнения: в третьем квартале 2026 года цена Samsung составляла примерно 1,50 доллара за гигабит. Таким образом, стоимость оперативной памяти может вырасти примерно на треть.

Также сообщается о повышении цены на NAND-память, которая используется для внутренних накопителей смартфонов. В первом квартале 2027 года Apple якобы будет платить около 0,33 доллара за гигабит, тогда как в третьем квартале 2026 года цена составляла примерно 0,26 доллара. Это означает, что стоимость NAND-памяти может вырасти примерно на 27 процентов. Для смартфонов с большим объемом хранилища такое изменение может оказать более ощутимое влияние на себестоимость.

Оперативная память LPDDR5X отвечает за временное хранение данных во время работы устройства, тогда как NAND используется для постоянного хранения фотографий, видео, приложений и других файлов.

Рост цен на эти компоненты не обязательно автоматически означает подорожание каждой модели iPhone на соответствующую сумму. На конечную цену также влияют затраты на производство, логистику, разработку, программное обеспечение, налоги и маркетинг. Однако более дорогая память создает для производителя дополнительное давление на маржу или вынуждает перекладывать часть затрат на покупателей.

Не все производители согласились на новые условия

Apple, по данным источника, была не единственной компанией, с которой Samsung вела переговоры. В то же время Oppo и vivo, как сообщается, отказались принимать предложенные повышенные цены. Пока неизвестно, как именно эти производители планируют компенсировать разницу. Одним из вариантов может быть поиск других поставщиков памяти или изменение конфигураций будущих флагманских смартфонов.

Выяснить это, вероятно, удастся после выхода новых устройств и публикации их технических разборов. Такие teardown-материалы обычно позволяют определить, какие компании поставляют оперативную память и накопители для конкретной модели.

Если Apple действительно согласилась на более дорогую память Samsung, компании придется выбирать между сохранением текущей маржи и очередным повышением розничных цен. В то же время до появления официальных данных нельзя с уверенностью сказать, коснется ли соглашение всей линейки iPhone или только отдельных моделей.