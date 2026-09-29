Чего мы ждем от Apple в октябре: эти 12 продуктов могут выйти в ближайшее время

Несмотря на то, что главная презентация Apple уже состоялась, компания готовит еще больше новинок в октябре. В следующем месяце нас могут ждать как аппаратные продукты для дома и работы, так и программные обновления.

Что именно готовит Apple на октябрь

Главным событием станет запуск первого складного смартфона iPhone Duo с гибким экраном. Предварительные заказы на устройство начнутся 16 октября, а официальные продажи стартуют 23 октября. Компания не стала выпускать свое первое гибкое устройство одновременно со всей линейкой iPhone, поэтому всем желающим придется подождать, пишет 24 Канал.

Вместе с этим гаджетом разработчики выпустят обновление системы iOS 27.1. Также в течение месяца выйдет версия iOS 27.2 с поддержкой новых языков для голосового помощника.

Кроме того, во второй половине месяца в продажу поступит мощная конфигурация компьютера Mac Studio с новейшим чипом M5 Ultra и 512 гигабайтами оперативной памяти.

Все остальное – слухи

Аналитики и источники также ожидают презентацию планшета iPad mini 8. Устройство должно получить OLED-дисплей, мощный чип A20 Pro, горизонтальную фронтальную камеру, обновленную систему динамиков и водонепроницаемый корпус.

Также технологический гигант может представить обновленный моноблок iMac с диагональю экрана 61 сантиметр и процессором M6, а также новые ноутбуки MacBook Pro. Последние могут получить версии с диагоналями 36 и 41 сантиметр, чипами M5 Pro и M5 Max, OLED-экранами, сенсорным управлением и более тонким корпусом.

Большие обновления ждут и сегмент умного дома и развлечений. Ожидается анонс новой приставки Apple TV 4K с чипом A19 или A19 Pro, поддержкой искусственного интеллекта и увеличенным объемом оперативной памяти с 8 до 12 гигабайт. Компания также готовит колонку HomePod mini 2 в новых розовом и зеленом цветах.

Главной неожиданностью может стать совершенно новый центр управления умным домом. Устройство получит квадратный дисплей размером 15–18 сантиметров, процессор A18 и новую операционную систему homeOS.