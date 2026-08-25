Apple обновила Magic Keyboard, но изменения заметят не все

Apple без отдельной презентации обновила несколько моделей Magic Keyboard. Изменения касаются не характеристик или дизайна корпуса, а обозначений на самих клавишах. Новый дизайн уже знаком владельцам некоторых MacBook.

Apple незаметно представила обновленные версии Magic Keyboard для Mac, изменив способ обозначения нескольких функциональных клавиш. Вместо текстовых надписей на них теперь используются специальные символы – глифы. Об этом пишет Macrumors.

Что Apple изменила в Magic Keyboard?

Изменение касается американской английской раскладки клавиатуры. На обновленных моделях новые обозначения получили клавиши Tab, Caps Lock, Shift, Return и Delete. В полноразмерных версиях с цифровым блоком Apple пошла еще дальше. Там символами также обозначены клавиши Home, Page Up, Page Down, End, Clear и Enter.

Таким образом, функционально клавиатуры не изменились, но их внешний вид теперь больше соответствует современным клавиатурам Apple для ноутбуков.

Какие модели Magic Keyboard получили новый дизайн?

Обновление распространяется на четыре модели Magic Keyboard.

Среди них стандартная Magic Keyboard с подключением через USB-C, Magic Keyboard с Touch ID для Mac на Apple Silicon, а также две версии Magic Keyboard с Touch ID и цифровым блоком – с белыми и черными клавишами.

В то же время Apple оставила без изменений одну модель с американской английской раскладкой – Magic Keyboard с цифровым блоком, но без Touch ID. У нее соответствующие клавиши по-прежнему имеют текстовые обозначения. То есть компания не проводит полного обновления всей линейки Magic Keyboard. Изменения коснулись лишь определенных моделей, поэтому покупателям стоит обращать внимание на конкретную версию клавиатуры.

Apple уже использует такие символы на MacBook

Новый дизайн Magic Keyboard не является абсолютно новым решением для Apple. Компания уже начала постепенно переводить свои клавиатуры на глифы в начале этого года.

Такие обозначения появились на клавиатурах новых MacBook Air, MacBook Pro и MacBook Neo. Apple использует символы на том же наборе функциональных клавиш, что и теперь на обновленных Magic Keyboard.

Фактически компания продолжает унифицировать внешний вид клавиатур на разных устройствах. Пользователь, привыкший к современной клавиатуре MacBook, теперь увидит аналогичные обозначения и на совместимой настольной Magic Keyboard.

Изменение касается не только США

Несмотря на то, что Apple говорит именно об американской английской раскладке, нововведение потенциально затронет гораздо большее количество пользователей.

Американская английская раскладка является стандартным вариантом в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и ряде других стран. Поэтому новые клавиатуры с глифами фактически выходят далеко за пределы американского рынка.

В то же время для покупателей в Великобритании и некоторых европейских странах такое изменение не будет чем-то необычным. Apple уже некоторое время использует глифы в британской английской и других европейских раскладках. Обновление Magic Keyboard можно считать небольшим косметическим шагом, но оно показывает направление, в котором Apple постепенно меняет дизайн своих клавиатур. Замена надписей на символы не влияет на функции устройства, однако делает обозначения клавиш более единообразными между MacBook и настольными Mac.