Apple готовит полный редизайн MacBook Pro, но это может дорого обойтись пользователям

Apple готовит крупнейшее обновление MacBook Pro за последнее десятилетие. По данным Bloomberg, компания работает над новым дизайном ноутбука с сенсорным OLED-дисплеем, более тонким корпусом и процессором M6. Релиз ожидается в конце 2026 или в начале 2027 года.

Apple наконец меняет свою позицию относительно сенсорных экранов в ноутбуках. Несмотря на многолетние заявления, что "сенсорные поверхности не должны быть вертикальными", компания разрабатывает первый MacBook Pro с поддержкой прикосновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Чем особенным будет новый MacBook Pro?

Обновление будет не косметическим, а полноценным редизайном. Новинка получит более тонкий и легкий корпус, новый чип M6 і OLED-дисплей – такой же, как у флагманских iPhone і iPad Pro, с глубоким черным и насыщенными цветами. Кроме того, вместо традиционного выреза в верхней части экрана ожидается "Dynamic Island" – отверстие под камеру, знакомое пользователям последних iPhone.

Apple также решила одну из главных проблем сенсорных ноутбуков – шатание экрана. Для этого инженеры создали усиленный шарнир, который будет удерживать дисплей во время нажатий.

Этот шаг означает кардинальное изменение стратегии компании. В течение более чем десяти лет Apple подчеркивала, что для прикосновений существует iPad. Но теперь компания признает: пользователи хотят иметь возможность работать с macOS и касаться экрана одновременно.

Как пишет DigitalTrends, для Apple это шанс оживить продажи Mac и создать новую "суперпремиальную" категорию устройств, которая сочетает мощность MacBook и гибкость iPad. Такой гибрид может стать особенно привлекательным для дизайнеров, видеомонтажеров и других креативных пользователей.

Ожидается, что ноутбук получит значительное повышение цены. Из-за OLED-экрана и новой конструкции он может стоить на несколько сотен долларов дороже текущих моделей, которые стартуют от 2000 долларов.

Перед этим редизайном Apple планирует обновить MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max в начале 2026 года, но они будут иметь старый корпус образца 2021-го. Поэтому по-настоящему новую модель пользователи увидят только в конце 2026 или в начале 2027 года.

Face ID, по словам Гурмана, пока не планируется – эта технология появится в MacBook еще не скоро. Но именно эта версия MacBook Pro может наконец стереть грань между ноутбуком и планшетом.