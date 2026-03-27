Не только Gemini: iPhone станет маркетплейсом для различных ИИ-ассистентов

Apple готовит масштабное обновление Siri в iOS 27, которое позволит использовать сторонние AI-сервисы прямо через голосового ассистента. Компания стремится догнать конкурентов и сделать iPhone полноценной платформой для искусственного интеллекта.

Apple планирует существенно изменить работу своего голосового ассистента Siri, открыв его для сторонних AI-сервисов. Это станет частью обновления iOS 27, которое могут представить уже в июне на конференции WWDC 2026. Об этом пишет Bloomberg.

Как изменится Siri после обновления?

Речь идет о создании новой системы интеграций, которая позволит приложениям с App Store подключаться к Siri. В результате пользователи смогут выбирать, какой именно AI-сервис будет обрабатывать их запрос.

Сегодня Siri уже может взаимодействовать с ChatGPT благодаря партнерству с OpenAI. Однако в iOS 27 Apple планирует расширить этот подход и позволить работу с конкурентными решениями, такими как Google Gemini от Google или Claude от Anthropic.

Новая система, которая получила условное название Extensions, позволит интегрировать AI-агентов из установленных приложений в Siri, а также в будущее отдельное приложение Siri и функции платформы Apple Intelligence. В настройках пользователи смогут сами определять, какие сервисы активны, а какие – нет.

Это означает, что запросы можно будет направлять к различным AI прямо из Siri, выбирая нужный сервис для каждой задачи. Ранее для этого нужно было отдельно указывать использование ChatGPT.

Важно, что новый подход отличается от внутренних планов Apple по использованию моделей Gemini для улучшения самой Siri. В этом случае речь идет именно о взаимодействии с отдельными приложениями, если они получат соответствующую поддержку.

Как пишет Reuters, такой шаг имеет и бизнес-цель. Apple сможет зарабатывать на подписках сторонних AI-сервисов через App Store, получая долю от платежей пользователей. Это позволит компании расширить доходы от сервисов без необходимости заключать отдельные соглашения с каждым партнером.

В то же время открытие Siri для сторонних решений означает отказ от эксклюзивной роли ChatGPT в экосистеме Apple. Ранее внутри компании уже велись дискуссии по выбору партнера, и теперь Apple делает ставку на более гибкую модель с несколькими AI.

Кроме этого, компания работает над другими изменениями: новым интерфейсом Siri, отдельным приложением и более глубокой интеграцией с поиском Spotlight. Также появятся новые точки доступа, в частности кнопки "Ask Siri" и "Write with Siri".

Ожидается, что Apple раскроет больше деталей во время презентации в июне, хотя часть функций еще может измениться или быть отложена.