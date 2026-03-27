Не тільки Gemini: iPhone стане маркетплейсом для різних ШІ-асистентів

Apple готує масштабне оновлення Siri в iOS 27, яке дозволить використовувати сторонні AI-сервіси прямо через голосового асистента. Компанія прагне наздогнати конкурентів і зробити iPhone повноцінною платформою для штучного інтелекту.

Apple планує суттєво змінити роботу свого голосового асистента Siri, відкривши його для сторонніх AI-сервісів. Це стане частиною оновлення iOS 27, яке можуть представити вже в червні на конференції WWDC 2026. Про це пише Bloomberg.

Як зміниться Siri після оновлення?

Йдеться про створення нової системи інтеграцій, яка дозволить додаткам із App Store підключатися до Siri. У результаті користувачі зможуть обирати, який саме AI-сервіс оброблятиме їхній запит.

Сьогодні Siri вже може взаємодіяти з ChatGPT завдяки партнерству з OpenAI. Проте в iOS 27 Apple планує розширити цей підхід і дозволити роботу з конкурентними рішеннями, такими як Google Gemini від Google або Claude від Anthropic.

Нова система, яка отримала умовну назву Extensions, дасть змогу інтегрувати AI-агентів із встановлених додатків у Siri, а також у майбутній окремий застосунок Siri і функції платформи Apple Intelligence. У налаштуваннях користувачі зможуть самі визначати, які сервіси активні, а які – ні.

Це означає, що запити можна буде спрямовувати до різних AI прямо з Siri, обираючи потрібний сервіс для кожної задачі. Раніше для цього потрібно було окремо вказувати використання ChatGPT.

Важливо, що новий підхід відрізняється від внутрішніх планів Apple щодо використання моделей Gemini для покращення самої Siri. У цьому випадку йдеться саме про взаємодію з окремими додатками, якщо вони отримають відповідну підтримку.

Як пише Reuters, такий крок має і бізнесову мету. Apple зможе заробляти на підписках сторонніх AI-сервісів через App Store, отримуючи частку від платежів користувачів. Це дозволить компанії розширити доходи від сервісів без необхідності укладати окремі угоди з кожним партнером.

Водночас відкриття Siri для сторонніх рішень означає відмову від ексклюзивної ролі ChatGPT в екосистемі Apple. Раніше всередині компанії вже точилися дискусії щодо вибору партнера, і тепер Apple робить ставку на більш гнучку модель із кількома AI.

Крім цього, компанія працює над іншими змінами: новим інтерфейсом Siri, окремим додатком і глибшою інтеграцією з пошуком Spotlight. Також з’являться нові точки доступу, зокрема кнопки "Ask Siri" і "Write with Siri".

Очікується, що Apple розкриє більше деталей під час презентації в червні, хоча частина функцій ще може змінитися або бути відкладена.