Более короткий Apple Pencil должен был выйти вместе с iPhone Duo: почему компания передумала

Компания Apple планировала выпустить компактную версию стилуса Apple Pencil вместе с первым складным смартфоном iPhone Duo. Однако в последний момент разработчики полностью отменили проект из-за серьезных технических проблем, возникших непосредственно перед запуском в серийное производство.

Почему Apple отказалась от компактного стилуса

Согласно первоначальному замыслу, новый, более короткий Apple Pencil был создан специально для гибкого смартфона. Небольшой аксессуар должен был прикрепляться магнитом непосредственно к шарниру устройства для удобного ношения и зарядки. Однако инженеры столкнулись с техническими трудностями во время испытаний магнитной зарядки или самого стилуса, поэтому руководство решило полностью свернуть производство, пишет Bloomberg.

Вместо специального миниатюрного аксессуара компания предложит владельцам iPhone Duo поддержку уже имеющегося Apple Pencil с портом USB-C. Впрочем, воспользоваться им сразу после покупки смартфона не удастся. Инженерам требуется дополнительное время для разработки программного обеспечения и проведения длительного внутреннего тестирования всех функций.

Заставить стилусы от iPad работать на iPhone Duo не так просто, как нажать кнопку для включения поддержки,

– прокомментировал журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

Полноценного обновления системы ожидают только в конце 2026 года.

Напомним, что iPhone Duo стал первым гибким смартфоном Apple в формате паспорта. Модель получила внутренний экран диагональю 19,3 сантиметра, внешний дисплей 13,7 сантиметра и мощный процессор A20 Pro. Несмотря на отсутствие фирменного мини-стилуса, аналитики прогнозируют скорое появление сторонних чехлов со специальными держателями для карандашей.