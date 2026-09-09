Apple представила AirPods 5 с обновленным шумопоглощением и искусственным интеллектом: детали и цены

Компания Apple официально представила новое поколение наушников AirPods 5 с открытой конструкцией. Новинка получила на 50 % более эффективное активное шумоподавление, интеграцию с искусственным интеллектом Siri AI и функцию перевода в реальном времени.

Что известно о новых наушниках

Во время презентации компания Apple официально анонсировала новое поколение беспроводных наушников AirPods 5. Ведущий рассказал, что устройство сохранило фирменный открытый дизайн, но получило полностью обновленную акустическую архитектуру и адаптивный эквалайзер нового поколения, пишет 24 Канал.

Это обеспечивает более насыщенное и объемное звучание для различных форм ушной раковины. Главным обновлением стала технология активного шумоподавления (ANC), которая благодаря вычислительному аудио подавляет на 50% больше шума по сравнению с предыдущей версией.



AirPods 5 / Изображение Apple

Наушники также поддерживают адаптивный режим и улучшенный режим прозрачности для комфортного общения.

Кроме того, AirPods 5 стали полноценным расширением систем искусственного интеллекта Apple Intelligence на iPhone. Благодаря Siri AI можно полностью без помощи рук запрашивать нужную информацию, прокладывать маршруты и пользоваться функцией перевода в режиме реального времени.

Модель получила улучшенную защиту от дождя, пота и пыли.



AirPods 5 / Изображение Apple

Базовая версия AirPods 5 с ANC предлагает до 4 часов автономной работы с шумоподавлением и до 20 часов с зарядным чехлом по цене 129 долларов.

Вторая версия за 149 долларов дополнительно поддерживает управление громкостью свайпом по ножке, работает до 5 часов с ANC и оснащена чехлом с поддержкой беспроводной зарядки Qi и Apple Watch.

Предзаказы уже открыты, а в открытую продажу новинки поступят 18 сентября.