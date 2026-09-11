Apple продлила бесплатный доступ к спутниковым функциям старых моделей iPhone

Apple продлила срок бесплатного доступа к спутниковым функциям для совместимых старых моделей iPhone. Предложение распространяется на несколько поколений смартфонов, но имеет важное условие.

Apple продлила еще на один год бесплатный доступ к спутниковым функциям для старых моделей iPhone. Об этом стало известно из примечания к пресс-релизу, посвященному новым iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Об этом пишет GSMarena.

Какие iPhone получат дополнительный год?

Продление касается совместимых смартфонов, начиная с линейки iPhone 14, выпущенной в 2022 году.

Владельцы этих устройств смогут как минимум еще в течение года бесплатно пользоваться следующими функциями:

Emergency SOS via satellite – экстренный вызов помощи через спутник;

Messages via satellite – отправка сообщений через спутниковую связь;

Find My via satellite – определением местоположения через спутник;

Roadside Assistance via satellite – вызовом помощи на дороге через спутник.

Фактически Apple продолжает поддерживать одну из самых необычных возможностей современных iPhone даже после выхода нескольких новых поколений смартфонов.

Каково условие для продления доступа?

Есть важное ограничение. iPhone должен быть активирован до 9 сентября 2026 года. То есть продление касается уже активированных совместимых устройств, а не любого iPhone 14 или более новой модели, которую пользователь приобретет после этой даты.

Это уже третье продление бесплатного доступа к спутниковым функциям для серии iPhone 14. Для iPhone 15 аналогичное продление впервые произошло в прошлом году после выхода iPhone 17. В то же время для iPhone 16 это первое продление такого периода.

Таким образом, Apple пока не спешит переводить спутниковые возможности старых смартфонов на платную основу. Компания фактически продлевает бесплатный доступ для пользователей, которые приобрели соответствующие модели несколько лет назад.

Придется ли платить за спутниковую связь?

Пока Apple не раскрыла конкретные условия будущей оплаты. Компания называет доступ к спутниковым функциям "бесплатным пробным периодом". Однако после завершения этого периода нет официальной информации о том, появится ли отдельная платная подписка, сколько она будет стоить и будет ли доступна во всех регионах.

Спутниковые функции Apple используют спутниковую инфраструктуру для передачи информации там, где обычная мобильная сеть и Wi-Fi недоступны. Это особенно важно для Emergency SOS, поскольку функция может помочь связаться со службами экстренной помощи в отдаленных местах.

Apple постепенно расширяла перечень возможностей, работающих через спутник. Помимо экстренной связи, пользователи получили возможность отправлять сообщения, делиться геолокацией через Find My и обращаться за помощью на дороге.

При этом сама компания пока не объяснила, какая будет бизнес-модель после завершения бесплатного периода. Поэтому нынешнее продление еще на год фактически откладывает момент, когда владельцам старых iPhone придется узнать реальную цену спутниковых сервисов.