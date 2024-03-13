Несмотря на напряжение с Китаем и перенос производства, Apple откроет там новую лабораторию

В последние годы взаимосвязи США и Китая подверглись серьезным ударам. Угрозы Пекина привели к санкциям и торговой войне, а компании, опасаясь последствий возможного вооруженного конфликта, начали забирать свои производства в другие страны. То же самое сделала и Apple, частично перенеся сборку iPhone в Индию. Однако это не стало для нее преградой в открытии новой лаборатории в Китае.

Детали

Как известно, основная часть работы по разработке новых продуктов Apple происходит в Купертино, но компания имеет ряд исследовательских лабораторий по всему миру. Они расположены в Китае, Франции, Израиле, Японии, Швеции и Великобритании. Теперь компания объявила о планах открытия еще одной лаборатории в Китае.

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Основной причиной создания исследовательских лабораторий в разных странах является использование местных талантов. Хотя некоторые исследователи с удовольствием переедут в Купертино, другие хотят остаться в родной стране, поэтому единственный способ, которым Apple может их привлечь, — это создание лабораторий в стратегических городах по всему миру.

Кроме того, Apple сотрудничает с академическими учреждениями в каждой из этих стран, обеспечивая еще один источник местных специалистов.

В случае с Китаем политические мотивы, вероятно, также актуальны, но есть очень практическая причина для расположения последней лаборатории именно там. China Daily утверждает, что она будет базироваться в Шэньчжэне, где расположено много поставщиков Apple.

Сама компания сделала соответствующее заявление во вторник. Изабель Ге Маэ, вице-президент и управляющий директор Apple Greater China, сказала в интервью China Daily: "Мы уже инвестировали 1 миллиард юаней в лаборатории прикладных исследований в Китае. И с новым планом расширения наши инвестиции будут продолжать расти".

Это местное присутствие в Шэньчжэне, провинция Гуандун, облегчит сотрудничество между исследовательскими и производственными командами и обеспечит лучшее взаимодействие, быстрее решения проблем, и поможет организовать тестовые производственные запуски с использованием новых материалов.

Кроме того, Apple расширяет свою исследовательскую лабораторию в Шанхае. Одним из основных направлений работы обеих лабораторий будет изучение того, как материалы и устройства выдерживают сложные условия эксплуатации. Эти лаборатории будут имитировать опыт пользователей в различных условиях, от экстремальных температур до интенсивных физических нагрузок, что поможет разработке инновационных решений.