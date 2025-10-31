Тим Кук обещает больше ИИ в ваших Apple девайсах

Apple активно готовит платформу к новому этапу развития ИИ. По словам Тима Кука, компания планирует постепенно включать в свои системы больше сторонних AI-инструментов. Сейчас в Siri интегрирован ChatGPT, и компания рассматривает сотрудничество с другими игроками, в частности Google Gemini, Anthropic и Perplexity.

Гендиректор Apple Тим Кук подтвердил: корпорация намерена расширять сотрудничество с различными AI-платформами и интегрировать сторонние модели прямо в операционные системы. По его словам, этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем: "Наше стремление – интегрироваться с большим количеством партнеров со временем". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Смотрите также 4 триллиона долларов и выше: акции Apple взлетели до исторического максимума

Чего ждать от интеграции стороннего ИИ в Apple?

Сегодня ChatGPT уже встроен в Siri, а параллельно Apple работает над поддержкой Google Gemini. Также в медиа появляются данные о возможных сделках с Anthropic і Perplexity. Это не новая стратегия: в прошлом году софтверный директор Apple Крейг Федериги говорил о потенциальных интеграциях с различными AI-моделями.

Кук заявил, что усовершенствованная Siri на основе ИИ появится в следующем году, и компания делает "хороший прогресс". Он также не исключил приобретение AI-стартапов, если такие сделки помогут выполнить планы. Об открытости к M&A Apple сообщала и ранее.

Как пишет The Verge, новость прозвучала на фоне финансового отчета Apple за четвертый квартал. Компания сообщила о рекордном доходе в 102,5 миллиардов долларов – это на 8% больше, чем в прошлом году. Несмотря на запуск iPhone 17 в прошлом месяце, Apple пока не реализовала полностью свои планы по ИИ и нового Siri. По данным Bloomberg, компания даже может создать AI-поиск вместе с Google, а Сундар Пичаи уже подтвердил работу над поддержкой Gemini для iPhone.

Продажи iPhone составили 49,03 миллиарда долларов. В линейке – iPhone Air как самая тонкая модель, а также iPhone 17 и 17 Pro. Теперь базовая модель тоже получила функции, которые ранее были только в Pro-версиях, в частности дисплей с ProMotion и постоянно активным экраном.

Где Apple может начать показывать вам рекламу?

Apple планирует добавить рекламу в приложение Maps, чтобы местные бизнесы могли платить за приоритетное отображение в поиске. Компания обещает, что реклама будет "умной" и не навязчивой, но пользователи опасаются, что iPhone перестает быть "премиальным" продуктом, за который платят, чтобы избежать рекламы.

Компания уверяет, что ее подход будет "интеллектуальным": благодаря алгоритмам искусственного интеллекта реклама якобы станет более полезной и уместной, чем у конкурентов вроде Google Maps или Yelp. Apple обещает, что не превратит приложение в сплошной рекламный поток, а будет делать показы "с пользой для пользователя".