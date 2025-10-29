Акции Apple рекордно выросли
Во вторник, 28 октября, во время начала торгов акции компании выросли на 0,2% – до 269,2 доллара, что стало новым историческим максимумом, сообщает агентство Reuters, информирует 24 Канал.
С начала сентября, после презентации новых продуктов 9 числа, ценные бумаги Apple подорожали на 13%.
Новые iPhone этому поспособствовали
Как объяснил главный инвестиционный директор Northlight Asset Management Крис Заккарелли, более половины прибыли и доходов компании традиционно обеспечивают iPhone.
Новейшие модели – Phone 17 и iPhone Air – пользуются рекордным спросом. Так, в первые недели после старта продаж смартфон приобрели миллионы пользователей.
Капитализация и дальше будет расти?
Аналитики Evercore ISI прогнозируют, что высокий спрос на новые iPhone позволит компании превзойти ожидания рынка за третий квартал и улучшить прогнозы на конец года.
Заметьте. Apple присоединилась к Nvidia и Microsoft, которые ранее преодолели рубеж в 4 триллиона долларов рыночной стоимости. Сейчас Nvidia остается лидером, с капитализацией более 4,5 триллиона долларов.
Самые дорогие компании мира: главное
По состоянию на октябрь, Nvidia остается крупнейшей компанией в мире с рыночной капитализацией в 4,50 триллиона долларов. По данным Fool, доход компании оценивается в 165,2 миллиарда долларов.
Далее в рейтинге – Microsoft с рыночной капитализацией в 3,80 триллиона долларов.
Еще в октябре капитализация Apple составляла – 3,70 триллиона долларов. После нее шла – Alphabet с 3,10 триллионами долларов и Amazon с 2,30 триллионами долларов.