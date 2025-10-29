Акции Apple рекордно выросли

Во вторник, 28 октября, во время начала торгов акции компании выросли на 0,2% – до 269,2 доллара, что стало новым историческим максимумом, сообщает агентство Reuters, информирует 24 Канал.

Смотрите также OpenAI купила компанию бывших инженеров Apple: зачем им это нужно

С начала сентября, после презентации новых продуктов 9 числа, ценные бумаги Apple подорожали на 13%.

Новые iPhone этому поспособствовали

Как объяснил главный инвестиционный директор Northlight Asset Management Крис Заккарелли, более половины прибыли и доходов компании традиционно обеспечивают iPhone.

Новейшие модели – Phone 17 и iPhone Air – пользуются рекордным спросом. Так, в первые недели после старта продаж смартфон приобрели миллионы пользователей.

Капитализация и дальше будет расти?

Аналитики Evercore ISI прогнозируют, что высокий спрос на новые iPhone позволит компании превзойти ожидания рынка за третий квартал и улучшить прогнозы на конец года.

Заметьте. Apple присоединилась к Nvidia и Microsoft, которые ранее преодолели рубеж в 4 триллиона долларов рыночной стоимости. Сейчас Nvidia остается лидером, с капитализацией более 4,5 триллиона долларов.

Самые дорогие компании мира: главное