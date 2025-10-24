OpenAI объявила о приобретении компании Software Applications Incorporated – разработчиков искусственного интеллекта Sky. Эту команду основали бывшие работники Apple Ари Вайнштейн і Конрад Крамер, которые когда-то создали приложение Workflow. Именно Workflow стал основой функции Shortcuts, что сегодня есть в iOS, iPadOS и macOS. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OpenAI.

Зачем OpenAI приобрела создателей Shortcuts и что такое Sky?

Workflow получил популярность среди пользователей iPhone как инструмент автоматизации действий, а после приобретения Apple в 2017 году был превращен в системную функцию Shortcuts. Вайнштейн покинул Apple в 2023 году, а Крамер – еще в 2019-м. После этого они снова объединились, чтобы создать компанию Software Applications Incorporated и начать работу над Sky – AI-ассистентом для Mac.

Хотя Sky так и не вышел официально, его описывали как интеллектуального помощника, который может отвечать на вопросы и выполнять задачи в любом окне macOS. OpenAI планирует интегрировать эту технологию в ChatGPT, чтобы сделать свой ассистент более тесно связанным с системными функциями Mac.

Все члены команды Sky, включая Вайнштейна, Крамера и нескольких других бывших сотрудников Apple, присоединятся к OpenAI.

Мы всегда стремились, чтобы компьютеры были интуитивными и гибкими. Благодаря LLM мы наконец можем это реализовать. Мы создали Sky, чтобы помогать людям думать и творить, и рады воплотить это видение вместе с OpenAI,

– сказал соучредитель Ари Вайнштейн.

Это приобретение произошло на следующий день после того, как OpenAI представила ChatGPT Atlas – новый браузер, который конкурирует с Safari и Chrome. Он уже умеет выполнять задачи вместо пользователя с помощью функций AI Operator, а технологии Sky должны сделать этот процесс еще более естественным и умным.

Что умеет новый браузер Atlas от OpenAI?

OpenAI представила собственный веб-браузер Atlas, который сочетает искусственный интеллект с новым подходом к поиску в интернете. Во время презентации CEO компании Сэм Альтман заявил, что Atlas призван переосмыслить саму идею браузера – и фактически бросить вызов Google, чьи продукты десятилетиями доминируют в сети.

Проект Atlas давно обсуждали в Кремниевой долине, но теперь стало очевидно, насколько серьезно он может повлиять на позиции Google. Если даже часть из более 800 миллионов пользователей ChatGPT перейдет на Atlas, это будет означать потерю аудитории для Chrome – а следовательно, и уменьшение возможностей Google в сфере рекламы и поиска. Несмотря на раннюю стадию развития, Atlas выглядит как первый серьезный коммерческий шаг OpenAI в направлении роста доходов. Если браузер действительно сможет привлечь пользователей и частично подвинуть Chrome, именно он может стать ключом к ответу на главный вопрос - способна ли компания превратить свои инновации в стабильный бизнес.