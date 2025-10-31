Тім Кук обіцяє більше ШІ у ваших Apple девайсах

Apple активно готує платформу до нового етапу розвитку ШІ. За словами Тіма Кука, компанія планує поступово включати до своїх систем більше сторонніх AI-інструментів. Наразі до Siri інтегровано ChatGPT, і компанія розглядає співпрацю з іншими гравцями – зокрема Google Gemini, Anthropic та Perplexity.

Гендиректор Apple Тім Кук підтвердив: корпорація має намір розширювати співпрацю з різними AI-платформами та інтегрувати сторонні моделі прямо в операційні системи. За його словами, цей процес триватиме й надалі: "Наше прагнення – інтегруватися з більшою кількістю партнерів з часом". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNBC.

Чого чекати від інтеграції стороннього ШІ в Apple?

Сьогодні ChatGPT вже вбудований у Siri, а паралельно Apple працює над підтримкою Google Gemini. Також у медіа з’являються дані про можливі угоди з Anthropic і Perplexity. Це не нова стратегія: торік софтверний директор Apple Крейг Федеріґі говорив про потенційні інтеграції з різними AI-моделями.

Кук заявив, що вдосконалена Siri на основі ШІ з’явиться наступного року, і компанія робить "добрий прогрес". Він також не виключив придбання AI-стартапів, якщо такі угоди допоможуть виконати плани. Про відкритість до M&A Apple повідомляла й раніше.

Як пише The Verge, новина прозвучала на тлі фінансового звіту Apple за четвертий квартал. Компанія повідомила про рекордний дохід у 102,5 мільярди доларів – це на 8% більше, ніж торік. Попри запуск iPhone 17 минулого місяця, Apple поки не реалізувала повністю свої плани щодо ШІ та нового Siri. За даними Bloomberg, компанія навіть може створити AI-пошук разом з Google, а Сундар Пічаї вже підтвердив роботу над підтримкою Gemini для iPhone.

Продажі iPhone склали 49,03 мільярди доларів. У лінійці – iPhone Air як найтонша модель, а також iPhone 17 і 17 Pro. Тепер базова модель теж отримала функції, які раніше були лише у Pro-версіях, зокрема дисплей з ProMotion та постійно активним екраном.

Де Apple може почати показувати вам рекламу?

Apple планує додати рекламу в додаток Maps, щоб місцеві бізнеси могли платити за пріоритетне відображення у пошуку. Компанія обіцяє, що реклама буде "розумною" й не нав’язливою, але користувачі побоюються, що iPhone перестає бути "преміальним" продуктом, за який платять, щоб уникнути реклами.

Компанія запевняє, що її підхід буде "інтелектуальним": завдяки алгоритмам штучного інтелекту реклама нібито стане більш корисною та доречною, ніж у конкурентів на кшталт Google Maps чи Yelp. Apple обіцяє, що не перетворить додаток на суцільний рекламний потік, а робитиме покази "з користю для користувача".