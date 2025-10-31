Тім Кук обіцяє більше ШІ у ваших Apple девайсах
- Apple активно інтегрує сторонні AI-інструменти, такі як ChatGPT, Google Gemini, Anthropic та Perplexity, у свої операційні системи.
- Компанія повідомила про рекордний дохід у 102,5 мільярди доларів за четвертий квартал, зокрема завдяки продажам iPhone, які склали 49,03 мільярди доларів.
Apple активно готує платформу до нового етапу розвитку ШІ. За словами Тіма Кука, компанія планує поступово включати до своїх систем більше сторонніх AI-інструментів. Наразі до Siri інтегровано ChatGPT, і компанія розглядає співпрацю з іншими гравцями – зокрема Google Gemini, Anthropic та Perplexity.
Гендиректор Apple Тім Кук підтвердив: корпорація має намір розширювати співпрацю з різними AI-платформами та інтегрувати сторонні моделі прямо в операційні системи. За його словами, цей процес триватиме й надалі: "Наше прагнення – інтегруватися з більшою кількістю партнерів з часом". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNBC.
Чого чекати від інтеграції стороннього ШІ в Apple?
Сьогодні ChatGPT вже вбудований у Siri, а паралельно Apple працює над підтримкою Google Gemini. Також у медіа з’являються дані про можливі угоди з Anthropic і Perplexity. Це не нова стратегія: торік софтверний директор Apple Крейг Федеріґі говорив про потенційні інтеграції з різними AI-моделями.
Кук заявив, що вдосконалена Siri на основі ШІ з’явиться наступного року, і компанія робить "добрий прогрес". Він також не виключив придбання AI-стартапів, якщо такі угоди допоможуть виконати плани. Про відкритість до M&A Apple повідомляла й раніше.
Як пише The Verge, новина прозвучала на тлі фінансового звіту Apple за четвертий квартал. Компанія повідомила про рекордний дохід у 102,5 мільярди доларів – це на 8% більше, ніж торік. Попри запуск iPhone 17 минулого місяця, Apple поки не реалізувала повністю свої плани щодо ШІ та нового Siri. За даними Bloomberg, компанія навіть може створити AI-пошук разом з Google, а Сундар Пічаї вже підтвердив роботу над підтримкою Gemini для iPhone.
Продажі iPhone склали 49,03 мільярди доларів. У лінійці – iPhone Air як найтонша модель, а також iPhone 17 і 17 Pro. Тепер базова модель теж отримала функції, які раніше були лише у Pro-версіях, зокрема дисплей з ProMotion та постійно активним екраном.
Де Apple може почати показувати вам рекламу?
Apple планує додати рекламу в додаток Maps, щоб місцеві бізнеси могли платити за пріоритетне відображення у пошуку. Компанія обіцяє, що реклама буде "розумною" й не нав’язливою, але користувачі побоюються, що iPhone перестає бути "преміальним" продуктом, за який платять, щоб уникнути реклами.
Компанія запевняє, що її підхід буде "інтелектуальним": завдяки алгоритмам штучного інтелекту реклама нібито стане більш корисною та доречною, ніж у конкурентів на кшталт Google Maps чи Yelp. Apple обіцяє, що не перетворить додаток на суцільний рекламний потік, а робитиме покази "з користю для користувача".