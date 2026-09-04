Apple готовится выйти на новый рынок – что компания приготовила для вашего дома

Apple может значительно расширить свое присутствие в сфере "умного дома". По данным Bloomberg, компания работает не только над собственной камерой безопасности, но и над сервисом, который должен стать частью новой экосистемы.

Apple, похоже, готовится к более масштабному выходу на рынок "умного дома" и систем безопасности. Компания может представить собственную камеру для домашнего использования, а вместе с ней запустить отдельный сервис для мониторинга и защиты жилья. Об этом пишет Digitaltrends.

Сможет ли Apple изменить рынок домашней безопасности?

О возможном выходе Apple на рынок камер для умного дома говорили еще в 2024 году. Тогда известный аналитик Мин-Чи Куо сообщал, что компания готовится выйти в сегмент IP-камер.

Впоследствии информация об этом направлении получила новое развитие. По данным Bloomberg, Apple приступила к работе над домашней камерой безопасности под кодовым названием J450. Теперь стало известно, что планы компании могут не ограничиться одной камерой. Apple также якобы работает над полноценным сервисом домашней безопасности и мониторинга, который будет работать вместе с будущим устройством.

Такй шаг будет означать для Apple выход в сегмент, где уже давно работают крупнейшие технологические компании.

Одной из главных особенностей будущей системы может стать подход Apple к вопросам конфиденциальности. Как сообщает Bloomberg, компания планирует создать домашнюю камеру и устройство для автоматизации, ориентированные прежде всего на защиту личных данных. Искусственный интеллект в такой системе сможет анализировать окружающую обстановку, не полагаясь исключительно на традиционную запись и просмотр видео.

В Bloomberg отмечают:

Apple планирует выпустить ориентированную на конфиденциальность камеру для домашней безопасности и устройство для автоматизации, которое будет использовать ИИ для мониторинга окружающей среды вместо фактических видеокадров. Оно будет связано с новым сервисом домашней безопасности и мониторинга.

Именно конфиденциальность может стать одним из ключевых аргументов Apple в борьбе за новый рынок. Компания на протяжении многих лет строит свой бренд вокруг защиты персональных данных. Для систем домашнего наблюдения эта тема особенно важна, ведь такие устройства потенциально получают доступ к информации о том, что происходит внутри или вокруг жилья.

Если Apple действительно сможет предложить систему, которая использует возможности искусственного интеллекта для анализа ситуации, при этом сводя к минимуму необходимость постоянно хранить или передавать видео, это может стать важным преимуществом для части покупателей.

Распознавание лиц и инфракрасная камера

Будущая камера Apple, по информации Bloomberg, также получит технологию распознавания лиц. Кроме того, устройство якобы будет оснащено инфракрасной камерой. Это расширит возможности системы для работы в условиях, когда обычного освещения недостаточно.

Сочетание распознавания лиц, инфракрасных технологий и искусственного интеллекта может сделать камеру не просто устройством для записи видео, а частью системы, способной автоматически реагировать на определенные ситуации. Впрочем, конкретные технические характеристики, принцип работы этих функций и возможности будущего устройства Apple пока официально не раскрывает.

Выход Apple на этот рынок автоматически поставит компанию в конкуренцию с уже известными игроками. Прежде всего речь идет о Google и Amazon, которые уже имеют собственные экосистемы устройств для домашней безопасности. Google предлагает камеры и другие устройства под брендом Nest, а Amazon активно развивает экосистему Ring с умными дверными звонками и камерами безопасности.

Обе компании также предлагают различные уровни сервисов и подписок, которые дополняют их оборудование. На этом рынке работают и специализированные производители, в частности Arlo и SimpliSafe. Они также предлагают пользователям платные тарифные планы для мониторинга и дополнительные возможности, связанные с домашней безопасностью. Поэтому Apple придется предложить покупателям что-то большее, чем просто еще одну камеру.

Именно здесь важную роль может сыграть интеграция будущей системы с уже существующими устройствами и сервисами компании.

Главное преимущество Apple может заключаться в ее экосистеме

В отличие от многих новых игроков, Apple не начинает создавать экосистему умного дома с нуля.

Компания уже располагает обширной сетью собственных устройств и сервисов, которые потенциально могут быть связаны с будущей системой домашней безопасности. По данным журналистов, важную роль в этой стратегии также может сыграть будущий настенный умный планшет Apple, о котором ранее сообщали СМИ.

Таке устройство потенциально может стать центром управления другой техникой в доме. Камеры, системы автоматизации и другие устройства могли бы работать в рамках единой экосистемы. У Apple также уже есть готовая модель для объединения различных цифровых сервисов через Apple One.

Эта подписка объединяет несколько продуктов компании, в частности iCloud для хранения данных, Apple Arcade, Apple TV и Apple Music. Теоретически будущий сервис домашней безопасности также может стать частью более широкой системы услуг Apple. Однако пока компания не подтвердила, как именно планирует продавать такой продукт и будет ли он связан с существующими подписками.

Apple делает ставку на умный дом

Появление собственной камеры и сервиса мониторинга может стать частью гораздо более широкой стратегии Apple в сфере умного дома. У компании уже есть значительное количество устройств, используемых в домашней экосистеме, однако до сих пор она не была большим игроком на рынке комплексных систем домашней безопасности.

Новое направление позволило бы Apple объединить сразу несколько технологических тенденций – искусственный интеллект, автоматизацию, распознавание лиц, умные устройства и сервисы по подписке. Особенно важной может стать интеграция всех этих возможностей с существующей экосистемой Apple.

Именно она может стать главным отличием будущей системы от конкурентов. Пользователи Apple уже имеют смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизионные устройства и облачные сервисы компании. Добавление к этой системе домашней безопасности могло бы сделать экосистему еще более замкнутой и комплексной.

Пока что все подробности о будущей камере и сервисе остаются на уровне информации, обнародованной журналистами и аналитиками. Apple официально не анонсировала новый продукт.

Однако сообщения Bloomberg свидетельствуют о том, что компания может готовить гораздо более масштабный выход на рынок домашних технологий, чем просто запуск отдельной камеры. Если эти планы будут реализованы, Apple попытается занять место среди крупнейших компаний в сфере домашней безопасности, сделав основную ставку на искусственный интеллект, интеграцию собственных устройств и конфиденциальность пользователей.