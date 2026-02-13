Европа планирует запустить самую мощную ракету в космос ради Amazon

Европа готовится к запуску самой мощной в своей истории ракеты Ariane 64 в конфигурации с четырьмя твердотопливными ускорителями. Миссия предусматривает вывод 32 спутников Amazon Leo на низкую околоземную орбиту и станет первым коммерческим полетом Ariane 6 в полной версии.

Европейская ракета Ariane 6 впервые стартует в максимальной конфигурации Ariane 64 – с четырьмя боковыми ускорителями. Запуск происходит с космодрома во Французская Гвиана и станет первым коммерческим полетом ракеты с полной нагрузкой. Об этом пишет Interesting Engineering.

Чем особенна новая конфигурация Ariane 6?

Миссия получила название VA267, также известную как LE-01 для Amazon Leo. В рамках запуска ракета должна вывести на орбиту 32 спутника Amazon Leo. Это первый случай, когда европейский носитель обеспечивает старт для этой спутниковой системы.

Ariane 64 является самой мощной ракетой в истории Европы. Благодаря четырем ускорителям она способна доставлять более 20 метрических тонн полезной нагрузки на орбиту. Это примерно вдвое больше, чем у версии с двумя ускорителями – Ariane 62, которая уже совершила пять полетов.

На старте ракета развивает тягу около 3,5 млн фунтов силы. Для сравнения, Falcon Heavy от SpaceX генерирует примерно 5,1 млн фунтов силы, а система Starship с 33 двигателями Raptor – около 16,5 млн фунтов силы.

Технический директор ArianeGroup Эрве Жилибер во время пресс-захода отметил, что это особый запуск и новый этап для Ariane 6. По его словам, ракета будет разгоняться значительно быстрее, чем Ariane 62, и обеспечит существенно большую мощность для вывода более тяжелых грузов в космос.

Под 20-метровым обтекателем размещены 32 спутника. После отделения верхняя ступень ракеты должна развернуть их на низкой околоземной орбите. В случае успеха миссия продлится 1 час 54 минуты – за это время носитель почти полностью облетит Землю перед развертыванием аппаратов.

Как пишет Space News, Amazon уже вывела на орбиту более 150 спутников Leo, ранее известных как Project Kuiper. В целом компания планирует создать группировку из более 3200 аппаратов. Для этого она забронировала 18 запусков Ariane 6.

Ракету, ее двигатели и авионику производят в 13 странах – участницах Европейское космическое агентство. К программе привлечено более 600 субподрядчиков.

Ariane 6 разрабатывалась как преемник Ariane 5 с целью уменьшить эксплуатационные расходы примерно вдвое. В то же время ракета остается полностью одноразовой – в отличие от частично многоразовой Falcon 9 и полностью многоразовой Starship.

Высота Ariane 6 составляет около 62 метров – это примерно как 20-этажный дом. Во время старта она сжигает 142 тысячи килограммов твердого топлива, которое исчерпывается примерно через две минуты после взлета.