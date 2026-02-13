Європа планує запустити найпотужнішу ракету в космос заради Amazon

Європа готується до запуску найпотужнішої у своїй історії ракети – Ariane 64 у конфігурації з чотирма твердопаливними прискорювачами. Місія передбачає виведення 32 супутників Amazon Leo на низьку навколоземну орбіту та стане першим комерційним польотом Ariane 6 у повній версії.

Європейська ракета Ariane 6 вперше стартує у максимальній конфігурації Ariane 64 – із чотирма бічними прискорювачами. Запуск відбувається з космодрому у Французька Гвіана та стане першим комерційним польотом ракети з повним навантаженням. Про це пише Interesting Engineering.

Чим особлива нова конфігурація Ariane 6?

Місія отримала назву VA267, також відому як LE-01 для Amazon Leo. У межах запуску ракета має вивести на орбіту 32 супутники Amazon Leo. Це перший випадок, коли європейський носій забезпечує старт для цієї супутникової системи.

Ariane 64 є найпотужнішою ракетою в історії Європи. Завдяки чотирьом прискорювачам вона здатна доставляти понад 20 метричних тонн корисного навантаження на орбіту. Це приблизно вдвічі більше, ніж у версії з двома прискорювачами – Ariane 62, яка вже здійснила п’ять польотів.

На старті ракета розвиває тягу близько 3,5 млн фунтів сили. Для порівняння, Falcon Heavy від SpaceX генерує приблизно 5,1 млн фунтів сили, а система Starship із 33 двигунами Raptor – близько 16,5 млн фунтів сили.

Технічний директор ArianeGroup Ерве Жілібер під час пресзаходу зазначив, що це особливий запуск і новий етап для Ariane 6. За його словами, ракета розганятиметься значно швидше, ніж Ariane 62, і забезпечить суттєво більшу потужність для виведення важчих вантажів у космос.

Під 20-метровим обтічником розміщені 32 супутники. Після відокремлення верхній ступінь ракети має розгорнути їх на низькій навколоземній орбіті. У разі успіху місія триватиме 1 годину 54 хвилини – за цей час носій майже повністю облетить Землю перед розгортанням апаратів.

Як пише Space News, Amazon вже вивела на орбіту понад 150 супутників Leo, раніше відомих як Project Kuiper. Загалом компанія планує створити угруповання з понад 3200 апаратів. Для цього вона забронювала 18 запусків Ariane 6.

Ракету, її двигуни та авіоніку виробляють у 13 країнах – учасницях Європейське космічне агентство. До програми залучено понад 600 субпідрядників.

Ariane 6 розробляли як наступника Ariane 5 із метою зменшити експлуатаційні витрати приблизно вдвічі. Водночас ракета залишається повністю одноразовою – на відміну від частково багаторазової Falcon 9 та повністю багаторазової Starship.

Висота Ariane 6 становить близько 62 метрів – це приблизно як 20-поверховий будинок. Під час старту вона спалює 142 тисячі кілограмів твердого палива, яке вичерпується приблизно через дві хвилини після зльоту.