Стартап Astromech стремится предсказывать будущее эволюции

Стартап Astromech, разрабатывающий модели искусственного интеллекта для прогнозирования биологических изменений, привлек 20 миллионов долларов инвестиций на разработку того, что он называет "прогностической моделью биологии". Проще говоря, компания хочет предсказывать, куда нас ведет эволюция.

Пророчества через призму миллиардов лет эволюции

Благодаря новому финансированию рыночная оценка перспективной компании взлетела до впечатляющих 3,8 миллиарда долларов. Инвестиционный раунд возглавил специалист по биотехнологиям Боб Нельсен, а участие в нем приняли такие фонды, как Peak 6, NeoGenesis Capital, Builders VC и CAZ Investments, пишет SiliconANGLE.

Общий объем привлеченного компанией капитала теперь достигает 60 миллионов долларов. Стартап основали серийный предприниматель Бен Ламм и известный генетик Джордж Черч с амбициозной целью – создать "прогностическую модель биологии". Эта система обрабатывает геномные, эволюционные и функциональные данные, чтобы предсказать изменения живых организмов во времени.

В отличие от большинства биотехнологических компаний, которые анализируют организмы и болезни в их нынешнем состоянии, Astromech фокусируется на будущих биологических траекториях. Это позволит заранее выявлять генетические проблемы, прогрессирование заболеваний, развитие устойчивости к лекарствам и реакцию видов на изменения окружающей среды. Бен Ламм в интервью изданию Inc сравнил этот подход с работой метеорологов.

"Мы создаем алгоритмическое решение для прогнозирования. Представьте себе это как погоду – сложную систему, которую человечество может предсказать благодаря специфическим технологиям и наборам данных. Мы делаем то же самое для биологии с использованием эволюционных данных",

– прокомментировал технологический предприниматель и соучредитель компании Бен Ламм.

Наследие мамонтов и искусственный интеллект

Astromech выделился в самостоятельный бизнес из компании Colossal Biosciences, известной своими попытками воскресить вымерших животных, таких как шерстистый мамонт, сумчатый волк и дронт. Используя наработки предшественников, стартап опирается на 3,8 миллиарда лет эволюционной истории как на основной сигнал для обучения нейросетей.

Архитектура системы объединяет данные о геномах живых и вымерших существ. Разработчики создали два отдельных движка, которые работают в паре. Первый использует глубокое обучение для поиска закономерностей между видами. Второй выполняет обратное проектирование биологических систем на протяжении истории, чтобы затем смоделировать их развитие в будущем. Джордж Черч подчеркнул, что компания фокусируется на регуляторных состояниях предков, а не только на белках, что дает гораздо более глубокое понимание сложных признаков организмов.

Большинство вариаций, имеющих значение для сложных признаков, например, морфологии и долголетия, являются регуляторными, а не кодирующими, поэтому реконструкция предкового регуляторного состояния, а не только предкового белка, обладает решающей объясняющей силой,

– заявил генетик и соучредитель стартапа Джордж Черч.

Путь к человеческому бессмертию

Самым интересным направлением работы Astromech является исследование человеческого долголетия. Специалисты уже нанесли на "дерево жизни" 46 гена, что отвечают за поддержание клеток и устойчивость к раку. Ученые изучают уникальные механизмы защиты азиатских слонов и секреты гренландских китов, которые способны жить более 200 лет.

Понимание того, почему определенные биологические системы оказались более выносливыми, чем другие, на протяжении миллионов лет, позволит сформулировать сверхточные гипотезы для медицины будущего.

Несмотря на невероятную сложность анализа, компания уже готовится к масштабированию своей инфраструктуры. В ближайшее время Astromech планирует запустить пилотные проекты совместно с партнерами в сферах здравоохранения и биобезопасности, где модели прогнозирования уязвимостей пройдут проверку реальными вызовами.