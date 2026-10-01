Ученые обнаружили новую экзопланету в зоне, где могла бы существовать жизнь

Астрономы сделали удивительное открытие в далеком космосе. Они впервые обнаружили кандидата на потенциально пригодную для жизни планету, у очень горячей и массивной звезды. На этот раз речь идет не о конкретных признаках наличия живых организмов, а лишь об удачном расположении планеты, которое позволяет существовать жидкой воде.

Таинственный гигант в адских лучах

Каждая звезда имеет вокруг себя особую зону, которую ученые называют "зоной Золотоволоски" или "зоной обитаемости". Это определенный участок пространства в космосе, в котором на планетах может существовать жидкая вода, необходимая для возникновения жизни в ее единственной известной нам форме. Если космическое тело будет расположено ближе к светилу, вода испарится из-за слишком высокой температуры. Если отдалится дальше – вода замерзнет, а планета превратится в снежную пустыню даже на экваторе. Поэтому астрономы с особым упорством ищут планеты, расположенные в этой конкретной области, пишет 24 Канал.

Обнаруженный объект получил название HD 156295 b. Это колоссальный газовый гигант, масса которого примерно в шесть раз превышает массу Юпитера. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что жизни там нет, поскольку отсутствует твердая поверхность.

Планета вращается вокруг сине-белой звезды типа A на расстоянии около 140 световых лет от нашей системы. Это светило примерно вдвое больше и массивнее Солнца, а температура его поверхности достигает почти 7 500 градусов Цельсия, что делает его на несколько тысяч градусов горячее нашего родного Солнца.



Различные типы звезд. Наше Солнце – звезда класса G / Изображение Wikimedia

Планета расположена на расстоянии почти 4 астрономических единиц от своей звезды и совершает полный оборот примерно за 2 200 дней. Несмотря на огромную температуру звезды, планета находится в зоне, где может существовать жидкая вода, и получает около 60 процентов от того солнечного излучения, которое поступает на Землю, пишет ScienceAlert.

Уникальный метод космического детектива

Чтобы обнаружить новый мир, астрономы проанализировали данные о почти 16 500 звездах, собранные космическим телескопом NASA TESS. Эти звезды регулярно пульсируют, поэтому ученые называют их "космическими часами". Исследователи применили специальный метод измерения задержек пульсации. Он позволяет заметить мельчайшие изменения во времени, за которое свет звезды доходит до Земли из-за гравитационного воздействия планеты.

Изменения интервалов пульсации находятся на пределе того, что вообще возможно обнаружить с помощью имеющихся данных телескопа TESS,

– прокомментировали ученые.

В целом из огромного массива данных астрономы отобрали лишь девять перспективных систем. Помимо кандидата в планеты, остальные восемь объектов оказались коричневыми карликами – промежуточными телами с массой от 25 до 59 масс Юпитера, которые имеют орбитальные периоды от 1 100 до 2 800 дней.

Перспективы дальнейших поисков

Тело подобных размеров вряд ли станет пристанищем для привычных форм жизни, однако сама система, возраст которой составляет всего 700 миллионов лет, только начинает свое развитие. В настоящее время вероятность того, что кандидат HD 156295 b является настоящей планетой, оценивается примерно в 50 процентов. Ученые надеются получить более точные данные благодаря будущей миссии европейской обсерватории PLATO, которая будет наблюдать за более чем 200 000 звезд.