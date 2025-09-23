Масштабная хакерская кампания подделывает известные приложения, сервисы и даже менеджеры паролей
- Злоумышленники создают фальшивые страницы популярных программ для macOS, чтобы распространять вредоносное программное обеспечение, которое похищает личные данные.
- Вирус AMOS, используемый в этой схеме, способен похищать пароли, файлы cookie, данные криптовалютных кошельков и предоставляет хакерам постоянный доступ к системе.
Пользователи компьютеров Apple столкнулись с новой масштабной угрозой. Злоумышленники создают фальшивые страницы популярных программ, чтобы через них распространять вредоносное программное обеспечение. Эта схема позволяет им незаметно получать доступ к личным данным, в частности паролям и финансовой информации.
Как работает новая мошенническая схема?
Эксперты по кибербезопасности, в частности из компании LastPass, зафиксировали масштабную кампанию, направленную на владельцев устройств с macOS. Злоумышленники используют методы поисковой оптимизации (SEO), чтобы продвигать вверх в выдаче Google и Bing ссылки на мошеннические репозитории на платформе GitHub. Эти страницы имитируют официальные ресурсы более ста известных программ, среди которых менеджеры паролей 1Password и LastPass, облачное хранилище Dropbox, а также сервисы Notion, Confluence, Thunderbird и многие другие, пишет 24 Канал.
Смотрите также Украинец стал одним из самых разыскиваемых в ЕС преступников: что он сделал
Пользователь, который ищет программу для своего Mac, наталкивается на такую поддельную страницу и нажимает на кнопку загрузки. Вместо файла установки его перенаправляет на другой сайт, где предлагается скопировать и вставить специальную команду в системный терминал. Эта техника известна как "ClickFix" – она рассчитана на то, что жертва не понимает, какие именно действия выполняет введенная команда.
Этот результат поиска на самом деле является поддельной страницей, которая ведет на другой сайт с вирусом / Скриншот LastPass
На самом деле эта команда запускает скрытую загрузку вредоносного программного обеспечения. Через закодированную ссылку во временную директорию системы попадает вирус-похититель Atomic (также известный как AMOS). Это вредоносное ПО работает по модели "вирус как услуга", то есть киберпреступники могут арендовать его у разработчиков за ежемесячную плату, которая составляет около 1 000 долларов. Его основная цель – сбор и похищение ценной информации с инфицированного компьютера.
Эта страница имитирует LastPass / Скриншот LastPass
- Вирус AMOS способен похищать пароли, хранящиеся в браузере, данные автозаполнения, файлы cookie, информацию о криптовалютных кошельках и другие системные данные.
- Недавно разработчики добавили к нему функционал бэкдора, что предоставляет хакерам постоянный и скрытый доступ к скомпрометированной системе.
Специалисты по безопасности отмечают, что злоумышленники используют множество учетных записей на GitHub, чтобы обходить блокировки и быстро создавать новые мошеннические страницы с помощью автоматизации. Хотя такие репозитории постоянно отслеживаются и удаляются, их количество продолжает расти, пишет Bleeping Computer.
Какие программы чаще всего подделывают?
Среди выявленных сервисов, на которые целятся хакеры, есть такие:
- ActiveCampaign.
- AfterEffects.
- Audacity.
- Auphonic.
- Basecamp.
- BetterSnapTool.
- Biteable.
- Bitpanda.
- BlueWallet.
- Carbon Copy Cloner.
- Citibank.
- Confluence.
- DaVinci Resolve.
- DefiLlama.
- Docker.
- Dropbox.
- E-TRADE.
- EigenLayer.
- Fidelity.
- Fliki.
- Gemini.
- Hemingway.
- HeyGen.
- Lightstream.
- Обсидиан.
- Понятие.
- Robinhood.
- TweetDeck.
- Zotero и десятки других.
Как избежать заражения?
- Чтобы не стать жертвой подобной атаки, пользователям советуют загружать программное обеспечение исключительно с официальных сайтов разработчиков.
- Если версии для macOS там нет, любые неофициальные варианты, найденные в сети, с высокой вероятностью являются поддельными и опасными.
- Кроме того, не стоит выполнять в терминале команды из неизвестных источников, если вы не уверены в их назначении.