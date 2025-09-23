Как работает новая мошенническая схема?

Эксперты по кибербезопасности, в частности из компании LastPass, зафиксировали масштабную кампанию, направленную на владельцев устройств с macOS. Злоумышленники используют методы поисковой оптимизации (SEO), чтобы продвигать вверх в выдаче Google и Bing ссылки на мошеннические репозитории на платформе GitHub. Эти страницы имитируют официальные ресурсы более ста известных программ, среди которых менеджеры паролей 1Password и LastPass, облачное хранилище Dropbox, а также сервисы Notion, Confluence, Thunderbird и многие другие, пишет 24 Канал.

Пользователь, который ищет программу для своего Mac, наталкивается на такую поддельную страницу и нажимает на кнопку загрузки. Вместо файла установки его перенаправляет на другой сайт, где предлагается скопировать и вставить специальную команду в системный терминал. Эта техника известна как "ClickFix" – она рассчитана на то, что жертва не понимает, какие именно действия выполняет введенная команда.



Этот результат поиска на самом деле является поддельной страницей, которая ведет на другой сайт с вирусом / Скриншот LastPass

На самом деле эта команда запускает скрытую загрузку вредоносного программного обеспечения. Через закодированную ссылку во временную директорию системы попадает вирус-похититель Atomic (также известный как AMOS). Это вредоносное ПО работает по модели "вирус как услуга", то есть киберпреступники могут арендовать его у разработчиков за ежемесячную плату, которая составляет около 1 000 долларов. Его основная цель – сбор и похищение ценной информации с инфицированного компьютера.



Эта страница имитирует LastPass / Скриншот LastPass

Вирус AMOS способен похищать пароли, хранящиеся в браузере, данные автозаполнения, файлы cookie, информацию о криптовалютных кошельках и другие системные данные.

Недавно разработчики добавили к нему функционал бэкдора, что предоставляет хакерам постоянный и скрытый доступ к скомпрометированной системе.

Специалисты по безопасности отмечают, что злоумышленники используют множество учетных записей на GitHub, чтобы обходить блокировки и быстро создавать новые мошеннические страницы с помощью автоматизации. Хотя такие репозитории постоянно отслеживаются и удаляются, их количество продолжает расти, пишет Bleeping Computer.

Какие программы чаще всего подделывают?

Среди выявленных сервисов, на которые целятся хакеры, есть такие:

ActiveCampaign.

AfterEffects.

Audacity.

Auphonic.

Basecamp.

BetterSnapTool.

Biteable.

Bitpanda.

BlueWallet.

Carbon Copy Cloner.

Citibank.

Confluence.

DaVinci Resolve.

DefiLlama.

Docker.

Dropbox.

E-TRADE.

EigenLayer.

Fidelity.

Fliki.

Gemini.

Hemingway.

HeyGen.

Lightstream.

Обсидиан.

Понятие.

Robinhood.

TweetDeck.

Zotero и десятки других.

Как избежать заражения?