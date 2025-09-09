Астрономы получили новые данные, которые указывают на потенциальное наличие атмосферы, способной поддерживать жизнь, на одной из планет системы TRAPPIST-1. Эта система, расположенная примерно в 40 световых годах от Земли, уже давно привлекает внимание ученых благодаря своим уникальным характеристикам.

Что известно об атмосфере TRAPPIST-1e?

Планета вращается вокруг красного карлика TRAPPIST-1, который удерживает по меньшей мере семь планет. Открытие этой системы в 2016 году вызвало значительный ажиотаж, поскольку три из ее планет находятся в особой зоне жизни – области, где планета, как и наша Земля, получает достаточно тепла от звезды, чтобы вода на поверхности не замерзала, но и не находится к светилу настолько близко, чтобы вода испарялась. Проще говоря, планета может поддерживать жидкие моря и океаны, пишет 24 Канал со ссылкой на The Astrophysical Journal Letters.

Несмотря на начальный энтузиазм, дальнейшие наблюдения за двумя планетами в этой зоне оказались неутешительными: никаких следов атмосферы найти не удалось. Команда исследователей под руководством Райана Макдональда из Сент-Эндрюсского университета сосредоточила свои усилия на третьей, TRAPPIST-1e, которая расположена прямо в центре пригодной для жизни зоны.

В 2023 году для наблюдения за планетой использовали космический телескоп Джеймса Вебба. В течение года ученые анализировали полученные данные, чтобы понять, имеет ли TRAPPIST-1e атмосферу. Процесс осложнялся тем, что звезда TRAPPIST-1 является холодным красным карликом, и ее свет может быть "загрязнен" различными химическими элементами, такими как вода, что затрудняет их обнаружение в атмосфере планеты. Чтобы отделить световой спектр атмосферы планеты от света самой звезды, пришлось разработать новые модели анализа.

Предварительные результаты показывают колебания в данных, которые, согласно моделированию, могут указывать на наличие плотной атмосферы, богатой азотом. Это самые многообещающие данные из всех планет системы TRAPPIST, которые дают надежду на существование там атмосферы.

Что дальше?

Исследователи подчеркивают, что текущие данные все еще не исключают и худший сценарий, при котором TRAPPIST-1e может быть просто голым куском скалы без атмосферы. Чтобы подтвердить свои выводы и уменьшить погрешность, ученые планируют провести еще 15 наблюдений с помощью телескопа Вебба в течение следующего года, добавив их к четырем уже имеющимся.

Если наличие азотной атмосферы подтвердится, следующим шагом станет поиск таких газов, как метан и углекислый газ. Это позволит смоделировать климат, определить вероятную температуру на поверхности и выяснить, может ли там существовать жидкая вода – ключевой фактор для возникновения жизни.

Как отмечают эксперты, даже если планета находится на правильном расстоянии от звезды, без соответствующей атмосферы она может превратиться или в раскаленную пустыню, как Венера, или в ледяной мир, как Марс.