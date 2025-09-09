Астрономи отримали нові дані, які вказують на потенційну наявність атмосфери, здатної підтримувати життя, на одній з планет системи TRAPPIST-1. Ця система, розташована приблизно за 40 світлових років від Землі, вже давно привертає увагу вчених завдяки своїм унікальним характеристикам.

Що відомо про атмосферу TRAPPIST-1e?

Планета обертається навколо червоного карлика TRAPPIST-1, який утримує щонайменше сім планет. Відкриття цієї системи у 2016 році викликало значний ажіотаж, оскільки три з її планет знаходяться в особливій зоні життя – області, де планета, як і наша Земля, отримує достатньо тепла від зорі, щоб вода на поверхні не замерзала, але й не перебуває до світила настільки близько, щоб вода випаровувалась. Простіше кажучи, планета може підтримувати рідкі моря та океани, пише 24 Канал з посиланням на The Astrophysical Journal Letters.

Попри початковий ентузіазм, подальші спостереження за двома планетами в цій зоні виявилися невтішними: жодних слідів атмосфери знайти не вдалося. Команда дослідників під керівництвом Раяна Макдональда з Сент-Ендрюського університету зосередила свої зусилля на третій, TRAPPIST-1e, яка розташована прямо в центрі придатної для життя зони.

У 2023 році для спостереження за планетою використали космічний телескоп Джеймса Вебба. Протягом року вчені аналізували отримані дані, щоб зрозуміти, чи має TRAPPIST-1e атмосферу. Процес ускладнювався тим, що зірка TRAPPIST-1 є холодним червоним карликом, і її світло може бути "забруднене" різними хімічними елементами, такими як вода, що ускладнює їхнє виявлення в атмосфері планети. Щоб відокремити світловий спектр атмосфери планети від світла самої зірки, довелося розробити нові моделі аналізу.

Попередні результати показують коливання в даних, які, згідно з моделюванням, можуть вказувати на наявність щільної атмосфери, багатої на азот. Це найбільш багатообіцяючі дані з усіх планет системи TRAPPIST, які дають надію на існування там атмосфери.

Що далі?

Дослідники підкреслюють, що поточні дані все ще не виключають і найгірший сценарій, за якого TRAPPIST-1e може бути просто голим шматком скелі без атмосфери. Щоб підтвердити свої висновки та зменшити похибку, вчені планують провести ще 15 спостережень за допомогою телескопа Вебба протягом наступного року, додавши їх до чотирьох уже наявних.

Якщо наявність азотної атмосфери підтвердиться, наступним кроком стане пошук таких газів, як метан і вуглекислий газ. Це дозволить змоделювати клімат, визначити ймовірну температуру на поверхні та з'ясувати, чи може там існувати рідка вода – ключовий фактор для виникнення життя.

Як зазначають експерти, навіть якщо планета знаходиться на правильній відстані від зірки, без відповідної атмосфери вона може перетворитися або на розпечену пустелю, як Венера, або на крижаний світ, як Марс.