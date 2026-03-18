Как автоматически выключать бойлер во время отключений света через Home Assistant

Из-за регулярных атак России на энергосистему украинцы все чаще используют инверторы и домашние батареи. Чтобы продлить время автономной работы, важно автоматически выключать энергоемкие, но некритичные приборы, например, бойлер или полотенцесушитель. Это можно сделать через Home Assistant.

Массированные обстрелы российскими войсками украинской энергетической инфраструктуры привели к регулярным отключениям электроэнергии. В ответ многие домохозяйства установили резервное питание – инверторы, аккумуляторные станции или домашние батареи. Однако даже мощные системы быстро разряжаются, если продолжают питать все приборы без исключения. Об этом пишет 24 Канал.

Как заставить саму систему экономить заряд?

Самыми большими "пожирателями" энергии в квартире часто являются бойлеры, электрические полотенцесушители, теплые полы и другие нагревательные устройства. Они не являются критически необходимыми во время аварийного режима, но могут сократить автономность с нескольких часов до менее чем одного.

Система умного дома Home Assistant позволяет автоматически выключать такие устройства, как только квартира переходит на резервное питание. Для этого нужно получить сигнал о состоянии электросети. Чаще всего его передает инвертор или система бесперебойного питания через интеграцию с Home Assistant – напрямую или через протоколы вроде Modbus, MQTT или фирменные API.

После этого создается автоматизация. Если сенсор показывает, что питание идет от батареи, система посылает команду умным розеткам или реле, к которым подключены некритические приборы. Они мгновенно выключаются без участия пользователя.

Как пишет Home assistant community, когда электроснабжение восстанавливается, Home Assistant может автоматически вернуть все к нормальному режиму – или с задержкой, во избежание пиковой нагрузки на сеть. Это особенно актуально для бойлеров, которые потребляют много мощности во время нагрева.

По данным Erqos, такой подход дает несколько преимуществ. Во-первых, значительно увеличивается время работы холодильника, освещения, роутера и других критических устройств. Во-вторых, уменьшается риск перегрузки инвертора. В-третьих, пользователю не нужно каждый раз вручную выключать приборы во время очередного отключения.

В контексте длительных атак на энергосистему Украины автоматическое управление потреблением становится не просто удобством, а элементом энергетической безопасности домохозяйства. Умный дом фактически превращается в систему выживания в условиях нестабильного электроснабжения