Як автоматично вимикати бойлер під час відключень світла через Home Assistant

Через регулярні атаки Росії на енергосистему українці дедалі частіше використовують інвертори та домашні батареї. Щоб подовжити час автономної роботи, важливо автоматично вимикати енергоємні, але некритичні прилади – наприклад, бойлер або рушникосушку. Це можна зробити через Home Assistant.

Масовані обстріли російськими військами української енергетичної інфраструктури призвели до регулярних відключень електроенергії. У відповідь багато домогосподарств встановили резервне живлення – інвертори, акумуляторні станції або домашні батареї. Однак навіть потужні системи швидко розряджаються, якщо продовжують живити всі прилади без винятку. Про це пише 24 Канал.

Як змусити саму систему економити заряд?

Найбільшими "пожирачами" енергії у квартирі часто є бойлери, електричні рушникосушки, теплі підлоги та інші нагрівальні пристрої. Вони не є критично необхідними під час аварійного режиму, але можуть скоротити автономність з кількох годин до менш ніж однієї.

Система розумного дому Home Assistant дозволяє автоматично вимикати такі пристрої, щойно квартира переходить на резервне живлення. Для цього потрібно отримати сигнал про стан електромережі. Найчастіше його передає інвертор або система безперебійного живлення через інтеграцію з Home Assistant – напряму або через протоколи на кшталт Modbus, MQTT чи фірмові API.

Після цього створюється автоматизація. Якщо сенсор показує, що живлення йде від батареї, система надсилає команду розумним розеткам або реле, до яких підключені некритичні прилади. Вони миттєво вимикаються без участі користувача.

Як пише Home assistant community, коли електропостачання відновлюється, Home Assistant може автоматично повернути все до нормального режиму – або із затримкою, щоб уникнути пікового навантаження на мережу. Це особливо актуально для бойлерів, які споживають багато потужності під час нагріву.

За даними Erqos, такий підхід дає кілька переваг. По-перше, значно збільшується час роботи холодильника, освітлення, роутера та інших критичних пристроїв. По-друге, зменшується ризик перевантаження інвертора. По-третє, користувачеві не потрібно щоразу вручну вимикати прилади під час чергового відключення.

У контексті тривалих атак на енергосистему України автоматичне керування споживанням стає не просто зручністю, а елементом енергетичної безпеки домогосподарства. Розумний дім фактично перетворюється на систему виживання в умовах нестабільного електропостачання