Після пошкодження електростанцій і тепломереж централізоване гаряче водопостачання часто зникає на невизначений час. У відповідь зростає попит на портативні душі з акумулятором – компактні системи, що дозволяють митися без підключення до водопроводу. Про це пише 24 Канал.

Як працює автономний душ у квартирі під час блекаутів?

Такий душ складається з невеликого електронасоса, шланга та лійки. Насос опускають у будь-яку ємність із водою – від відра до каністри чи бака. Після ввімкнення він подає воду під стабільним тиском, достатнім для комфортного миття.

Живлення забезпечує вбудований акумулятор, тому пристрій працює навіть під час відключення електроенергії. Повного заряду зазвичай вистачає на кілька використань. Як пише Aqua nurture life, спочатку ці душі створювалися для туристів і кемпінгу, але під час війни стали побутовим рішенням для квартир.

Окрема проблема – нагрів води. Без централізованого підігріву її доводиться гріти самостійно. Найефективніший спосіб – використання потужного занурювального кип'ятильника в металевій або термостійкій ємності.

Якщо електрика відсутня, кип'ятильник можна підключити до портативної зарядної станції з виходом 220 В. Такі пристрої здатні живити потужну техніку і швидко нагрівати воду. Кілька літрів зазвичай нагріваються до комфортної температури приблизно за 10–20 хвилин залежно від потужності та об'єму.

Як пише Litime, після підігріву воду переливають у відро або бак, де працюватиме насос душу. Для одного повноцінного миття достатньо приблизно 8–15 літрів води, якщо використовувати її економно.

Важливо дотримуватися техніки безпеки. Кип'ятильник має бути повністю занурений у воду під час роботи, а зарядна станція повинна витримувати його потужність. Також варто пам'ятати, що нагрівальні прилади швидко розряджають акумулятор.

Автономний душ не замінює стаціонарний, але під час тривалих блекаутів дозволяє зберігати базовий рівень гігієни без залежності від пошкодженої інфраструктури. Система проста, мобільна і не потребує встановлення.