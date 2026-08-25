Панорамная крыша, что заряжает автомобиль: в Китае изобрели новое чудо-стекло для автомобилей

Идея заряжать автомобиль непосредственно от солнца давно вдохновляет водителей. Теперь Китай приближает эту мечту к реальности. Однако эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма, ведь у этой новейшей технологии есть существенные ограничения.

Мечта о бесплатной энергии сталкивается с законами физики

Китайская компания Fuyao Glass, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков автомобильного стекла, выставила на продажу новый продукт. Разработчики заявляют, что их новое стекло для крыши способно генерировать электроэнергию непосредственно от солнечных лучей. Однако это достижение не означает, что эра полностью солнечных автомобилей наступит завтра, пишет Electrek.

Сколько энергии способно дать прозрачное стекло

Студенты и энтузиасты годами создают легкие одноместные прототипы для специальных соревнований. Однако обычный семейный автомобиль или кроссовер требует в сотни раз больше энергии для ускорения, чем может дать солнечный свет, падающий на его крышу.

Даже известный стартап Aptera, который годами разрабатывает трехколесный электромобиль с солнечными панелями, вынужден использовать большую батарею и идти на компромиссы в отношении дизайна.

Новое стекло от Fuyao Glass генерирует около 150 ватт энергии на один квадратный метр. Для сравнения: обычные непрозрачные солнечные панели дают примерно 200 ватт. Поскольку автомобильное стекло должно быть полупрозрачным, оно пропускает часть света в салон и поэтому улавливает меньше лучей.

Таким образом, сами законы физики просто не позволят создать полностью солнечные автомобили, если мы не переосмыслим саму концепцию машины. Однако технология все равно выглядит перспективной, ведь она одновременно работает как панорамная крыша и как генератор. Это первое подобное коммерческое решение на рынке. При этом прототип Aptera в наилучших условиях способен выдавать 400–500 ватт.

Почему нужна солнечная крыша

Поскольку этой энергии недостаточно для работы двигателя, инженеры предлагают использовать ее для питания бортовой электроники. Стекло может обеспечивать работу кондиционера, подключение к интернету или встроенного видеорегистратора, который работает во время парковки. В обычных электромобилях эти функции разряжают основной аккумулятор, заставляя водителей чаще искать зарядные станции.

Инженеры протестировали технологию даже на бензиновом автомобиле BMW. Для этого в машину установили дополнительный аккумулятор, который накапливает солнечную энергию и питает электронику, когда двигатель выключен.

Кроме того, компания планирует использовать солнечное стекло в строительстве, где большие окна небоскребов могут постоянно собирать свет.

Цена вопроса и первые заказчики

В сети появились слухи, что китайский автогигант BYD планирует предлагать крышу от Fuyao Glass в качестве опции для своих электромобилей. Такое удовольствие обойдется покупателям примерно в 8 000 юаней, что составляет около 1 192 доллара. Площадь остекления в этом случае позволит получать до 720 ватт мощности на пике. В идеальных условиях этого может хватить для очень коротких ежедневных поездок на расстояние до 16 километров.

Несмотря на это, новое полупрозрачное стекло может стать отличным дополнением как для современных электромобилей, так и для традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, обеспечивая приятный бонус в виде дополнительной автономности.