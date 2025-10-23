General Motors хочет, чтобы вы не смотрели на дорогу: компания интегрирует Gemini в автомобили

Американский автогигант General Motors раскрыл амбициозные планы на ближайшие годы, которые обещают кардинально изменить представление о взаимодействии человека с автомобилем. Компания намерена превратить транспортные средства в интеллектуальных помощников благодаря интеграции передовых технологий искусственного интеллекта и систем автономного вождения.

Как сделать, чтобы автомобиль зажил своей жизнью?

На недавнем мероприятии GM Forward представители General Motors анонсировали два ключевых нововведения, которые станут основой для будущих автомобилей компании. Первое из них – это интеграция разговорного искусственного интеллекта Gemini от Google, которая начнется уже с 2026 года. Эта технология придет на смену текущей системе "Google built-in" и позволит водителям общаться с автомобилем так же естественно, как с пассажиром, пишет 24 Канал со ссылкой на Tech Xplore.

Благодаря Gemini можно будет не только планировать сложные маршруты с несколькими остановками, но и диктовать сообщения, готовиться к встречам или даже узнавать историю объектов, мимо которых проезжает автомобиль, благодаря интеграции с интернетом, в частности сервисом карт. Разработчики обещают, что новый ИИ-ассистент будет значительно лучше понимать естественную речь и различные акценты, что минимизирует недоразумения, характерные для современных голосовых помощников.

Но это еще не предел. Издание Ars Technica поговорило с Дейвом Ричардсоном, старшим вице-президентом GM по программному обеспечению, чтобы узнать больше. Он говорит, хотя компания начинает с Google Gemini, в конце концов она хочет перейти к собственной системе.

Он приводит пример взаимодействия нового поколения, когда машина, которая знает, что у вас встреча, настраивает навигацию должным образом, или знает, что вы отправляетесь в путешествие, поэтому она должна выставить в очередь соответствующие медиафайлы для ваших детей на заднем сиденье. ИИ-система сможет знать об автомобиле все, как и о вас. Кроме того, ей не нужно будет полагаться на облако для работы, что повысит скорость реагирования автомобиля и сохранит вашу личную информацию.

Не смотреть на дорогу

Вторым, еще более революционным анонсом, стало обещание выпустить в 2028 году автомобиль с системой автопилота "eyes-off" (без взгляда на дорогу). Первопроходцем станет электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ. Эта технология, соответствующая третьему уровню автономности, позволит водителям на определенных участках шоссе полностью отвлекаться от дороги – читать, работать или смотреть фильмы.

Система будет полагаться на данные с лидаров, радаров и камер, а специальные световые индикаторы бирюзового цвета на панели приборов и наружных зеркалах будут информировать водителя об активации автопилота.



Нынешняя версия Cadillac Escalade IQ / Фото General Motors

Эта инновация является логическим развитием уже имеющейся технологии Super Cruise, которая позволяет убирать руки с руля, но требует постоянного внимания водителя. На сегодня Super Cruise уже зарекомендовала себя как надежная система: для нее нанесено на карту более 965 тысяч километров дорог в Северной Америке, а общий пробег без аварий по вине системы превысил 1,1 миллиарда километров. Система постоянно следит за вниманием водителя с помощью камер и в случае необходимости несколькими этапами предупреждений (световые и звуковые сигналы, вибрация сиденья) заставляет его вернуть контроль над управлением.

В то же время, несмотря на значительные успехи, путь к полной автономии не лишен вызовов. Некоторые водители, тестировавшие текущую версию Super Cruise, сообщали об определенных недостатках, таких как неоправданные изменения полосы движения, опасные маневры при слиянии с потоком или внезапные отключения системы. Это свидетельствует о том, что инженерам еще предстоит решить ряд сложных задач, прежде чем водители смогут полностью доверить управление автомобилю.

Однако в GM уверены, что опыт, полученный от миллионов километров, пройденных с Super Cruise, а также технологии, унаследованные от закрытого проекта беспилотных такси Cruise, станут надежной основой для безопасного внедрения новой эры персональной автономии.