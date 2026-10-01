Похоже на план: город покрасил сотни крыш в белый цвет, и мы все должны поступить так же

В Филадельфии в рамках эксперимента провели окрашивание крыш 338 домов пожилых людей в белый цвет, чтобы защитить их от аномальной жары. Результаты поразили ученых: температура под потолком снизилась почти на 3 градуса Цельсия, а энергопотребление кондиционеров существенно сократилось.

Эксперимент Cool Homes: первые результаты

Как сообщает издание OKDIARIO, некоммерческая организация Energy Coordinating Agency реализовала в Филадельфии инициативу под названием Cool Homes. Участниками проекта стали 375 малообеспеченных домохозяйств пожилых людей. У 338 из них плоские крыши из черного гудрона покрыли специальным белым покрытием.

Черный гудрон на плоских крышах во влажном климате Филадельфии превращал дома в настоящие сковородки, где во время жары свыше 33 градусов по Цельсию резко возрастали риски для жизни пожилых людей. Для точных измерений консультант Майкл Бласник установил датчики температуры в некоторых домах.

В самые жаркие дни, когда на улице было более 32 градусов по Цельсию, белое покрытие снизило температуру потолка в спальнях без кондиционеров на 2,7 градуса по Цельсию, а температура воздуха на уровне груди снизилась на 1,4 градуса Цельсия. Поток тепла, проникавший через крышу, уменьшился почти на 90 процентов.

Экономия киловатт и физика процессов

Расчетное моделирование показало, что покрытие крыши белой краской снижает годовое потребление электроэнергии кондиционерами с 1736 до 1178 киловатт-часов. То есть ежегодно хозяйство экономит примерно 558 киловатт-часов. Поскольку у части участников намеренно был установлен хотя бы один оконный кондиционер, каждый градус понижения температуры позволял реже включать технику.

Ученые из Heat Island Group при Berkeley Lab объясняют физику этого явления очень просто: чистая белая крыша отражает около 80 процентов солнечного света, тогда как темная – лишь 10–20 процентов. В летний день разница температур между черным и белым покрытием может достигать 30 градусов Цельсия. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), прохладные крыши снижают максимальную внутреннюю температуру в помещениях без кондиционирования на 1,2–3,3 градуса Цельсия.

Подводные камни и зимний период

Несмотря на впечатляющую эффективность летом, Министерство энергетики США предостерегает от поспешных выводов. Зимой светлая крыша поглощает меньше солнечного тепла, поэтому расходы на отопление могут несколько вырасти. В регионах с холодным климатом эта сезонная особенность способна частично нивелировать летнюю экономию средств.

Тем не менее, опыт традиционной побелки домов известью на юге Европы доказывает практичность такого подхода. Хотя строительные нормы многих стран требуют в первую очередь качественной теплоизоляции, обычное светлое окрашивание остается доступным и эффективным способом улучшить микроклимат в доме.

Мы все должны поступить так же

Такой подход может быть полезен для больших городов, где отсутствие деревьев и более высокая концентрация парниковых газов поднимают температуру до невыносимых значений. Массовое окрашивание крыш могло бы дать ощутимый результат.