Южная Корея сделает искусственный интеллект бесплатным для всех 52 миллионов граждан

Правительство Южной Кореи объявило о запуске национальной программы "AI for All", которая обеспечит каждому жителю страны бесплатный и неограниченный доступ к генеративному ИИ. Власти рассматривают эту технологию как базовую государственную инфраструктуру наравне с интернетом или образованием.

Искусственный интеллект как базовая государственная услуга

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи выбрало три больших консорциума во главе с компаниями SK Telecom, KT и Kakao для реализации амбициозного проекта, сообщает издание LRT. Главная цель инициативы под названием "AI for All" заключается в том, чтобы к концу года обеспечить почти 52 миллионам жителей страны безлимитный доступ к генеративным моделям ИИ без подписок и ограничений по токенам.

ИИ для всех – это калькулятор и компьютер эпохи искусственного интеллекта,

– прокомментировал вице-премьер-министр и министр науки Южной Кореи Бэ Кен Хун.

Власти страны стараются избежать создания отдельного государственного веб-портала, делая технологию максимально доступной. Консорциум Kakao интегрирует ИИ в мессенджер KakaoTalk, которым пользуется практически вся страна. SK Telecom обеспечит доступ через телефонные звонки и SMS-сообщения, а компания KT задействует физическую сеть обслуживания и специальные программы по цифровой грамотности. Такой подход поможет привлечь пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с низким уровнем цифровых навыков.

Обычные пользователи смогут использовать инструменты для записи к врачу, поиска жилья в аренду или разъяснения налоговых вопросов, а малый бизнес – для расчета сборов и проверки условий государственной поддержки. Тестовый запуск начнется в конце сентября, в октябре к проекту присоединится SK Telecom, а полный запуск развертывания запланирован до конца года. По предварительным оценкам, бесплатными инструментами генеративного ИИ в стране уже пользуются более 20 миллионов человек.

ИИ-агент, который самостоятельно помогает гражданам

Вторая часть программы предусматривает создание персональных государственных ИИ-агентов. Система будет самостоятельно анализировать ситуацию гражданина, определять причитающиеся ему социальные выплаты, субсидии или административные программы, заранее уведомлять о них и даже заполнять заявки от его имени. С 2027 года власти планируют усовершенствовать этих помощников, чтобы каждый житель получил собственного персонального ИИ-ассистента.

Отечественные модели и финансирование

Важным условием проекта является использование не менее 50 процентов местных корейских ИИ-моделей. Например, Kakao интегрирует собственную модель Kanana и разработку K-EXAONE от исследовательского института LG. SK Telecom применяет модели A.X K2 и Solar, а компания KT опирается на Mi и Motif.

В этом году государство выделяет операторам 512 мощных процессоров Nvidia B200, а в бюджете на 2027 год предусмотрено 250 миллиардов корейских вон (примерно 155 миллионов евро). В расчете на одного жителя расходы государства составляют около 3 евро в год. Программа рассчитана до конца 2030 года.

Несмотря на заинтересованность рынка, крупнейшая интернет-компания страны Naver с собственной моделью HyperCLOVA X отказалась от участия в проекте из-за требований использовать решения конкурентов и сжатых сроков выполнения.

Возможные риски

Эксперты отмечают, что масштабное внедрение сопряжено с определенными рисками. Если государственный ИИ-помощник допустит ошибку в расчетах выплат, гражданин воспримет это как официальное решение властей, что превратит технический сбой в бюрократическую проблему. Кроме того, ставка на собственные модели может означать использование менее продвинутых инструментов, чем мировые флагманы.