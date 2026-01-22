Компания Безоса планирует покорить космос запустить тысячи спутников для связи в 2027 году

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin объявила о планах создать масштабную спутниковую сеть для передачи данных. Развертывание тысяч аппаратов на орбите должно стартовать в конце 2027 года и будет ориентировано не на массового потребителя, а на бизнес и государственные структуры.

Blue Origin сообщила, что планирует вывести на орбиту 5 408 спутников в рамках проекта TeraWave. Сеть предназначена для обслуживания дата-центров, правительств и корпоративных клиентов и должна работать в сегменте, где сегодня доминирует SpaceX с системой Starlink. Об этом сообщает The Guardian.

Что известно о спутниковой сети TeraWave?

Компания отмечает, что развертывание спутников начнется в четвертом квартале 2027 года. Архитектура сети предусматривает использование оптической связи, что позволит достигать скорости передачи данных до 6 терабит в секунду в любой точке планеты. По таким показателям TeraWave ориентирована не на бытовые нужды, а на масштабные вычисления и крупные государственные программы. Максимальное количество клиентов сети, по оценке Blue Origin, составит около 100 000.

Анонс TeraWave состоялся на фоне активного интереса космической индустрии к созданию дата-центров на орбите. Такие решения рассматривают как способ удовлетворить растущий спрос на вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта, ведь наземные дата-центры требуют все больше энергии и инфраструктуры.

Проект TeraWave дополняет другие космические инициативы, связанные с Джеффом Безосом. Amazon, где он является исполнительным председателем совета директоров, параллельно разворачивает сеть низкоорбитальных спутников Leo, ранее известную как Project Kuiper. Этот проект предусматривает запуск примерно 3 200 спутников для предоставления интернета частным и корпоративным клиентам.

Как пишет NBC News, наиболее развитой сетью остается Starlink от SpaceX, которая насчитывает около 10 000 спутников. Низкоорбитальные системы обеспечивают высокие скорости и большую устойчивость связи по сравнению с традиционными спутниками на высших орбитах. Илон Маск также заявлял о планах создавать дата-центры непосредственно в космосе, а Безос прогнозирует, что такие объекты станут привычными в течение следующих 10–20 лет.

Starlink уже имеет более 6 миллионов клиентов в более чем 140 странах и обслуживает частных пользователей, бизнес, правительства и оборонные структуры США через подразделение Starshield. Сеть Amazon Leo, которая сейчас имеет около 180 спутников на орбите, ориентируется на похожие сегменты рынка.

Кроме американских компаний, собственные спутниковые группировки активно разворачивают и китайские игроки. Китай инвестирует в многоразовые ракеты, способные массово выводить спутники на орбиту с меньшими затратами - подход, который ранее внедрила SpaceX с ракетой Falcon 9.

Для Blue Origin ключевую роль в развертывании TeraWave должна сыграть многоразовая ракета New Glenn. Она осуществила только два запуска и пока не вышла на регулярный темп полетов, но именно ее планируют использовать для доставки спутников на орбиту.

В компании отдельно отметили, что в отличие от Starlink, новая сеть не будет доступна для индивидуальных потребителей. В заявлении Blue Origin указано, что терминалы TeraWave могут быстро разворачиваться по всему миру, интегрироваться с имеющейся высокопроизводительной инфраструктурой и повышать устойчивость сетей, хотя конкретные сценарии такой интеграции пока не детализируются.