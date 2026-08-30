Не только AirTag: три более дешевых Bluetooth-трекера для поиска вещей

Bluetooth-трекеры уже давно стали простым способом уберечь ключи, сумки и другие важные вещи от окончательной потери. Apple AirTag по-прежнему остается популярным решением, но на рынке есть более доступные альтернативы с различными возможностями.

Люди регулярно теряют ключи, кошельки, сумки и другие личные вещи, поэтому технологии для их поиска стали отдельной категорией потребительской электроники. Одним из самых известных устройств такого типа остается Apple AirTag, который использует сеть Find My для определения местонахождения потерянных предметов. Об этом пишет BGR.

Какие Bluetooth-трекеры могут заменить AirTag?

На момент публикации материала один AirTag стоит 30 долларов, а комплект из четырех устройств – 80 долларов. Apple уже представила второе поколение трекера. Компания заявляет, что новая модель более эффективно определяет местонахождение вещей благодаря совместной работе технологий Bluetooth и сверхширокополосной связи UWB.

Пользователи также могут предоставлять доступ к AirTag друзьям, членам семьи или другим доверенным лицам. Само устройство работает от батарейки CR2032, которой, по данным Apple, должно хватить примерно на один год.

Впрочем, AirTag – далеко не единственный вариант для тех, кто хочет отслеживать местонахождение своих вещей. На рынке существуют более дешевые Bluetooth-трекеры, причем некоторые из них обладают возможностями, которых нет у устройств Apple. Издание BGR обратило внимание на три доступные альтернативы.

Tilphi Air Tracker – четыре трекера дешевле, чем один AirTag

Самым доступным вариантом в этой подборке стал Tilphi Air Tracker 4-Pack. Комплект из четырех устройств стоит 26 долларов, тогда как один отдельный трекер Tilphi оценивается примерно в 8 долларов. Для сравнения: один Apple AirTag стоит 30 долларов.

По внешнему виду Tilphi Air Tracker заметно напоминает AirTag. После активации устройство можно добавить в сеть Apple Find My и использовать для поиска вещей. Трекер позволяет определять местонахождение предмета на расстоянии до 70 метров. Если устройство выходит за пределы доступного радиуса, пользователь получает соответствующее уведомление.

Также поддерживается режим потери, аналогичный функции Lost Mode в AirTag. Владелец может оставить контактные данные, которые увидит человек, нашедший потерянную вещь и имеющий доступ к сети Find My. С помощью устройства Apple такой человек также может передать владельцу точное местонахождение трекера.

Все четыре устройства обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Это означает, что случайное попадание под дождь или в лужу не должно стать для них серьезной проблемой.

Как и AirTag, Tilphi Air Tracker использует батарейку CR2032. Ожидаемый срок ее работы составляет до одного года.

На Amazon комплект имеет максимальную оценку 5 из 5 баллов на основе более 60 отзывов. В то же время главным ограничением устройства является привязка исключительно к экосистеме Apple. Добавить Tilphi Air Tracker к сервисам Google для поиска вещей невозможно.

Один трекер для Apple и Google

Более универсальным решением выглядит Ugreen Finder Duo 4-Pack. Комплект из четырех трекеров стоит 37 долларов и поддерживает как Apple Find My, так и Google Find Hub.

Это важная особенность для семей, где используют смартфоны разных платформ. Владелец может выбрать одну из двух экосистем для работы с устройством. В то же время Ugreen прямо указывает, что одновременно использовать обе сети нельзя. То есть трекер может работать либо с Find My, либо с Find Hub, но не с двумя сервисами параллельно.

Одним из главных преимуществ Finder Duo стала аккумуляторная батарея. Все четыре устройства заряжаются через USB-C, чего нет ни у первого, ни у второго поколения Apple AirTag.

На одном полном заряде трекер, по заявленным характеристикам, может работать до одного года. Разъем USB-C защищен съемной крышкой. Корпус также имеет петлю для крепления. Благодаря этому Finder Duo можно прикрепить к ключам, сумке или ручке чемодана. Внутри устройства находится динамик, который помогает найти предмет по звуковому сигналу.

На Amazon более 2 500 покупателей оставили отзывы о Ugreen Finder Duo 4-Pack, а средняя оценка набора составляет 4,2 балла из 5. Пользователи положительно оценивали простую настройку и возможность заряжать устройства, хотя некоторые владельцы сообщали о трудностях при подключении трекеров к Android-смартфонам.

Life360 Tile Essentials – разные форматы для разных вещей

Третьим вариантом стал комплект Life360 Tile Essentials, который стоит 74 доллара. Это самое дорогое решение среди трех представленных альтернатив, но его особенность заключается в наличии различных типов трекеров для разных сценариев использования.

В набор входят:

два трекера Tile Mate;

один Tile Slim;

один Tile Sticker;

клейкая основа для Tile Sticker.

Таким образом, пользователь получает устройства различной формы и размера. Это позволяет использовать их для разных предметов – в зависимости от того, куда именно нужно установить Bluetooth-трекер.

Все устройства Tile работают как с Apple, так и с Android. Однако для этого необходимо использовать приложение Life360 Circle. В отличие от Tilphi и Ugreen, трекеры Tile не поддерживают Apple Find My или Google Find Hub.

До трех лет работы, но батарею не заменить

Если Ugreen в этой подборке выделяется возможностью зарядки, то Tile предлагает другое преимущество – длительный срок работы.

По заявленным характеристикам все три типа трекеров из комплекта могут работать до трех лет. После этого устройства нужно заменять, поскольку встроенная батарея не является съемной. Именно в этом Tile отличается от AirTag, где пользователь может самостоятельно установить новую батарейку CR2032 и продолжить пользоваться устройством.

Комплект Life360 Tile Essentials получил на Amazon оценку 4,4 балла из 5 на основе более 2 600 отзывов. В целом покупатели положительно оценили набор, хотя среди критических отзывов встречались жалобы на приложение Life360, которое, по словам одного из пользователей, слишком активно предлагает платные обновления.

Еще одним потенциальным недостатком может быть сама сеть Life360. Она значительно меньше по масштабам, чем Apple Find My или Google Find Hub. Один из пользователей, например, сообщил о трудностях с отслеживанием вещи на территории школы.

Выбор Bluetooth-трекера, таким образом, зависит не только от цены. Tilphi предлагает максимально доступный способ подключения к экосистеме Apple Find My, Ugreen привлекает поддержкой двух крупнейших платформ и зарядкой через USB-C, а Life360 Tile Essentials предоставляет несколько различных форм-факторов в одном комплекте и длительное время работы.

AirTag по-прежнему остается одним из самых известных устройств в этой категории, однако в бюджетном сегменте Bluetooth-трекеров уже представлено несколько вариантов для пользователей Apple и Android.