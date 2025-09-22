Сверхсекретный проект Lockheed Martin раскрыт: встречайте беспилотник-истребитель Vectis
- Lockheed Martin представляет новый боевой беспилотный самолет Vectis, разработанный для совместных операций с пилотируемыми истребителями.
- Vectis является многоцелевой платформой с возможностью автономной работы, способной выполнять широкий спектр задач, включая точные удары и разведку.
Секретное подразделение компании Lockheed Martin, известное как Skunk Works, представило свою новую разработку - боевой беспилотный самолет Vectis. Это автономный стелс-дрон, созданный для совместных операций с пилотируемыми истребителями. Проект разрабатывался полностью за средства компании и держался в тайне до официальной презентации.
Что известно о новом беспилотном истребителе?
Подразделение Skunk Works, официально известное как Lockheed Martin Advanced Development Programs (ADP), славится созданием легендарных самолетов, таких как разведчики U-2 и SR-71 Blackbird, а также истребитель-невидимка F-117 Nighthawk. Теперь к этому списку добавился Vectis – беспилотный боевой самолет, который, хоть и не совершил еще свой первый полет, уже находится на стадии строительства прототипа, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Lockheed Martin.
Смотрите также Китайские военные показали дроны размером с муху для тайных операций
Сейчас точные технические характеристики Vectis не разглашаются, но некоторые детали уже известны. Аппарат относится к "пятой группе" беспилотников по классификации Министерства обороны США. Это означает, что его взлетная масса превышает 600 килограммов, а рабочая высота полета составляет более 5500 метров. Относительно размеров, компания указывает, что Vectis меньше истребителя F-16 Fighting Falcon (длина которого около 15 метров), но больше ракетоподобного дрона CMMT (длиной 2,4 метра).
- Внешний вид Vectis, представлен пока только на рендерах, четко указывает на приоритетность технологии "стелс".
- Он имеет модифицированное дельтаобразное крыло, а воздухозаборники и сопла двигателя размещены в верхней части фюзеляжа для уменьшения заметности.
- Хотя скорость и дальность полета не названы, Lockheed Martin уверяет, что дрон сможет действовать в тандеме с F-35 и будет иметь радиус действия, соответствующий требованиям для операций в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и зоне ответственности Центрального командования США. Это свидетельствует о том, что аппарат не является платформой ближнего радиуса действия.
Vectis позиционируется как многоцелевая платформа, способная выполнять широкий спектр задач: наносить точные удары, проводить разведку и наблюдение (ISR), вести радиоэлектронную борьбу, а также выполнять наступательные и оборонительные воздушные миссии. Благодаря автономным системам, он может действовать как самостоятельно, так и в команде с пилотом или другими платформами.
Этот официальный ролик является рендером, а не живой съемкой. Он демонстрирует некоторые детали о новой разработке: видео
Что дальше?
Интересно, что Lockheed Martin, похоже, планирует вывести Vectis на открытый рынок, а не ограничиваться эксклюзивным контрактом с американскими военными. Для этого дрон разработан на основе открытой системной архитектуры, что облегчает его модернизацию и интеграцию новых технологий, избегая "привязки к поставщику".
Благодаря передовым методам производства и цифровому инжинирингу, компания обещает сделать платформу доступной по цене.
Представители Skunk Works отмечают, что Vectis является кульминацией опыта компании в интеграции сложных систем, разработке передовых истребителей и автономии. Они отмечают, что создают не просто новую платформу, а новую парадигму для военно-воздушных сил, основанную на высокопроизводительной, адаптивной и доступной беспилотной системе.