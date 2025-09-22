Секретное подразделение компании Lockheed Martin, известное как Skunk Works, представило свою новую разработку - боевой беспилотный самолет Vectis. Это автономный стелс-дрон, созданный для совместных операций с пилотируемыми истребителями. Проект разрабатывался полностью за средства компании и держался в тайне до официальной презентации.

Что известно о новом беспилотном истребителе?

Подразделение Skunk Works, официально известное как Lockheed Martin Advanced Development Programs (ADP), славится созданием легендарных самолетов, таких как разведчики U-2 и SR-71 Blackbird, а также истребитель-невидимка F-117 Nighthawk. Теперь к этому списку добавился Vectis – беспилотный боевой самолет, который, хоть и не совершил еще свой первый полет, уже находится на стадии строительства прототипа, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Lockheed Martin.

Смотрите также Китайские военные показали дроны размером с муху для тайных операций

Сейчас точные технические характеристики Vectis не разглашаются, но некоторые детали уже известны. Аппарат относится к "пятой группе" беспилотников по классификации Министерства обороны США. Это означает, что его взлетная масса превышает 600 килограммов, а рабочая высота полета составляет более 5500 метров. Относительно размеров, компания указывает, что Vectis меньше истребителя F-16 Fighting Falcon (длина которого около 15 метров), но больше ракетоподобного дрона CMMT (длиной 2,4 метра).

Внешний вид Vectis, представлен пока только на рендерах, четко указывает на приоритетность технологии "стелс".

Он имеет модифицированное дельтаобразное крыло, а воздухозаборники и сопла двигателя размещены в верхней части фюзеляжа для уменьшения заметности.

Хотя скорость и дальность полета не названы, Lockheed Martin уверяет, что дрон сможет действовать в тандеме с F-35 и будет иметь радиус действия, соответствующий требованиям для операций в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и зоне ответственности Центрального командования США. Это свидетельствует о том, что аппарат не является платформой ближнего радиуса действия.

Vectis позиционируется как многоцелевая платформа, способная выполнять широкий спектр задач: наносить точные удары, проводить разведку и наблюдение (ISR), вести радиоэлектронную борьбу, а также выполнять наступательные и оборонительные воздушные миссии. Благодаря автономным системам, он может действовать как самостоятельно, так и в команде с пилотом или другими платформами.

Этот официальный ролик является рендером, а не живой съемкой. Он демонстрирует некоторые детали о новой разработке: видео

Что дальше?

Интересно, что Lockheed Martin, похоже, планирует вывести Vectis на открытый рынок, а не ограничиваться эксклюзивным контрактом с американскими военными. Для этого дрон разработан на основе открытой системной архитектуры, что облегчает его модернизацию и интеграцию новых технологий, избегая "привязки к поставщику".

Благодаря передовым методам производства и цифровому инжинирингу, компания обещает сделать платформу доступной по цене.

Представители Skunk Works отмечают, что Vectis является кульминацией опыта компании в интеграции сложных систем, разработке передовых истребителей и автономии. Они отмечают, что создают не просто новую платформу, а новую парадигму для военно-воздушных сил, основанную на высокопроизводительной, адаптивной и доступной беспилотной системе.