Секретний підрозділ компанії Lockheed Martin, відомий як Skunk Works, представив свою нову розробку – бойовий безпілотний літак Vectis. Це автономний стелс-дрон, створений для спільних операцій з пілотованими винищувачами. Проєкт розроблявся повністю за кошти компанії та тримався в таємниці до офіційної презентації.

Що відомо про новий безпілотний винищувач?

Підрозділ Skunk Works, офіційно відомий як Lockheed Martin Advanced Development Programs (ADP), славиться створенням легендарних літаків, таких як розвідники U-2 та SR-71 Blackbird, а також винищувач-невидимка F-117 Nighthawk. Тепер до цього списку додався Vectis – безпілотний бойовий літак, який, хоч і не здійснив ще свій перший політ, вже перебуває на стадії будівництва прототипа, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Lockheed Martin.

Наразі точні технічні характеристики Vectis не розголошуються, але деякі деталі вже відомі. Апарат належить до "п'ятої групи" безпілотників за класифікацією Міністерства оборони США. Це означає, що його злітна маса перевищує 600 кілограмів, а робоча висота польоту становить понад 5500 метрів. Щодо розмірів, компанія вказує, що Vectis менший за винищувач F-16 Fighting Falcon (довжина якого близько 15 метрів), але більший за ракетоподібний дрон CMMT (довжиною 2,4 метра).

Зовнішній вигляд Vectis, представлений поки що лише на рендерах, чітко вказує на пріоритетність технології "стелс".

Він має модифіковане дельтаподібне крило, а повітрозабірники та сопла двигуна розміщені у верхній частині фюзеляжу для зменшення помітності.

Хоча швидкість та дальність польоту не названі, Lockheed Martin запевняє, що дрон зможе діяти в тандемі з F-35 і матиме радіус дії, що відповідає вимогам для операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі та зоні відповідальності Центрального командування США. Це свідчить про те, що апарат не є платформою ближнього радіуса дії.

Vectis позиціонується як багатоцільова платформа, здатна виконувати широкий спектр завдань: завдавати точних ударів, проводити розвідку та спостереження (ISR), вести радіоелектронну боротьбу, а також виконувати наступальні та оборонні повітряні місії. Завдяки автономним системам, він може діяти як самостійно, так і в команді з пілотом або іншими платформами.

Цей офіційний ролик є рендером, а не живою зйомкою. Він демонструє деякі деталі про нову розробку: відео

Що далі?

Цікаво, що Lockheed Martin, схоже, планує вивести Vectis на відкритий ринок, а не обмежуватися ексклюзивним контрактом з американськими військовими. Для цього дрон розроблено на основі відкритої системної архітектури, що полегшує його модернізацію та інтеграцію нових технологій, уникаючи "прив'язки до постачальника".

Завдяки передовим методам виробництва та цифровому інжинірингу, компанія обіцяє зробити платформу доступною за ціною.

Представники Skunk Works зазначають, що Vectis є кульмінацією досвіду компанії в інтеграції складних систем, розробці передових винищувачів та автономії. Вони наголошують, що створюють не просто нову платформу, а нову парадигму для військово-повітряних сил, засновану на високопродуктивній, адаптивній та доступній безпілотній системі.