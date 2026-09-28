Россия уничтожает украинский интернет: Корецкий анонсирует решения, но и нам самим стоит готовиться

Российские войска усилили целенаправленные удары по украинским дата-центрам и телекоммуникационным объектам. Власти и провайдеры внедряют нестандартные решения для защиты связи, а эксперты оценили вероятность полного отключения сети в стране.

Нестандартные меры защиты и сценарии правительства

Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, правительство готовится к худшим сценариям развития событий. Вопрос защиты цифровой инфраструктуры уже стал предметом обсуждения на заседании Штаба Верховного Главнокомандующего. Для сохранения данных государство сочетает гибкие подходы: переносит оборудование под землю, использует облачные хранилища и эвакуирует данные за границу, пишет 24 Канал.

Во-первых, защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то – в облаке, что-то – за рубежом, что-то – в сочетании, а что-то – все три варианта одновременно,

– прокомментировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью Алле Мазур.

Он подчеркнул, что риски для цифровой системы будут оставаться высокими до завершения боевых действий, поэтому единого правила защиты нет.

Почему уничтожить интернет в Украине практически невозможно

Несмотря на частые атаки на дата-центры компаний Datagroup, DC|COSMONOVA, Cityhost, MiroHost и офисы операторов, специалисты успокаивают относительно риска полного интернет-блэкаута. По словам основателя MiroHost Александра Ольшанского, полностью лишить страну связи обычными ударами практически нереально из-за специфики построения украинских сетей.

Народный депутат Александр Федиенко в комментарии изданию"Телеграф" отметил, что в Украине работает большое количество провайдеров и представителей малого бизнеса. Телеком-эксперт Анатолий Фроленков напомнил, что в стране зарегистрировано более 1000 операторов фиксированной связи, что делает систему чрезвычайно децентрализованной.

Украина – страна с максимально распределенными интернет-каналами, поэтому вся страна не останется без интернета,

– рассказал советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов.

Эксперт добавил, что в случае попаданий будут возникать лишь локальные перебои, которые операторы будут пытаться быстро устранять, однако стоимость услуг может вырасти из-за затрат на восстановление оборудования.

Как подготовить цифровой аварийный чемодан

Специалисты по цифровой безопасности советуют украинцам заранее подготовиться к возможным временным сбоям. Для этого стоит собрать так называемый цифровой аварийный чемодан.

Прежде всего, это должны быть уже традиционные средства для работы в интернете без электричества – заряженные powerbankи, mini-UPS для домашнего роутера и оптического терминала.

Во-вторых, на случай отключения домашнего интернета стоит иметь оплаченный мобильный тариф для быстрого перехода на мобильный интернет.

В-третьих, ранее также звучали советы о подключении второго домашнего провайдера, однако это весьма абсурдная идея, которая может быть актуальна разве что для украинцев с высоким доходом, которые могут себе позволить долгое время платить второму оператору, не пользуясь его услугами.

На случай полного исчезновения и домашней линии, и мобильной связи рекомендуется иметь портативный радиоприемник на батарейках для получения информации о текущей ситуации.

Кроме того, советуют заранее скачать офлайн-карты, сохранить важные документы на устройстве, а номера телефонов и адреса записать на бумаге.

Все эти меры помогут оставаться на связи и владеть информацией в любых условиях.