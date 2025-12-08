Китайский BYD готовит электроседан с мощным мотором

Компания BYD продолжает расширять линейку электромобилей в Китае и готовит к запуску новый полностью электрический седан Seal 07 EV. Модель среднего класса сочетает современный дизайн, мощный электродвигатель и технологии помощи водителю, в том числе LiDAR.

Первые детали о новом электроседане стали известны благодаря регистрационным данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая. В документах указано, что BYD Seal 07 EV оснащен электродвигателем мощностью 240 кВт. Отдельное внимание привлекает установленный на крыше LiDAR-сенсор, который использует лазерное сканирование пространства. Такие решения обычно применяют в системах продвинутой помощи водителю и для повышения уровня активной безопасности, в частности предотвращения столкновений. Наличие LiDAR указывает на подготовку модели к более развитым функциям полуавтономного управления в будущем. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ubergizmo.

Что известно о BYD Seal 07 EV из официальных документов?

Внешность Seal 07 EV выполнена в стиле Ocean Aesthetics, который стал узнаваемым для последних моделей BYD. Передняя часть имеет закрытую решетку, характерную для электромобилей, узкие фары и трехсекционные воздухозаборники. Сзади установлена сплошная светодиодная полоса на всю ширину кузова с хромированным элементом в верхней части. В целом силуэт выглядит сдержанно и современно, ориентируясь на покупателей, которые ищут электроседан с выразительным дизайном.

Фото BYD

Как пишет Car News China, длина BYD Seal 07 EV составляет 4 995 мм, ширина – 1 910 мм, высота – 1 495 мм, а колесная база – 2 900 мм. По габаритам модель почти полностью повторяет плагин-гибридный Seal 07, который уже продается в Китае, хотя электрическая версия оказалась несколько шире. Силовая установка базируется на электромоторе TZ200XYAT, произведенном в Нанкине, а батарею типа LFP поставляет компания Zhengzhou Fudi Battery Co., Ltd. Данные о емкости аккумулятора и запас хода пока не обнародованы.

Цена новинки пока не названа. Для ориентира, гибридный BYD Seal 07 DM-i, который вышел на китайский рынок в сентябре 2025 года, продается по цене от 18 000 до 23 000 евро. Ожидается, что электрическая версия будет позиционироваться в подобном диапазоне, но окончательную стоимость производитель объявит ближе к старту продаж.