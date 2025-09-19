19 сентября компания Apple начала продавать всю новую линейку iPhone 17. В Украине смартфоны будут доступны чуть позже и уже традиционно будут иметь бешеные наценки. Магазины, такие как MOYO, COMFY и ROZETKA, уже объявили свои цены, поэтому мы сравнили их со средней зарплатой и посчитали, сколько нужно работать, чтобы купить желанный "яблочный" гаджет.

Сколько будут стоить iPhone 17?

Украинские магазины будут продавать новые смартфоны Apple по цене от 49 799 гривен за базовый iPhone 17 на 256 гигабайт до 112 999 гривен за топовый iPhone 17 Pro Max на 2 терабайта, пишет 24 Канал.

Вот полный перечень цен, не учитывая модель Air:

Apple iPhone 17 на 256 гигабайт – 49 799 гривен. В США цена составляет 799 долларов или 33 000 гривен.

Apple iPhone 17 на 512 гигабайт – 59 799 гривен. В США цена составляет 999 долларов или 41 300 гривен.

Apple iPhone 17 Pro на 256 гигабайт – 63 999 гривен. В США цена составляет 1099 долларов или 45 500 гривен.

Apple iPhone 17 Pro на 512 гигабайт – 76 999 гривен. В США цена составляет 1299 долларов или 53 600 гривен.

Apple iPhone 17 Pro Max на 1 терабайт – 92 999 гривен. В США цена составляет 1599 долларов или 66 500 гривен.

Apple iPhone 17 Pro Max на 2 терабайта – 112 999 гривен. В США цена составляет 1999 долларов или 82 600 гривен.

Сколько нужно работать ради iPhone 17?

По состоянию на 27 августа 2025 года средняя месячная зарплата по данным ПФУ составляла 20 455 гривен. Учитывая это:

Чтобы купить iPhone 17 на 256, вам нужно работать три месяца .

На тот же смартфон с 512 гигабайтами вы будете копить те же самые три месяца

, однако если в первом случае у вас останется еще немного денег на, скажем, новое зарядное устройство, то в тут придется ждать следующей зарплаты. На оба варианта iPhone 17 Pro вы будете накапливать 4 месяца .

. Самый дорогой iPhone 17 Pro Max заберет у вас целых пять месяцев жизни за один терабайт и шесть месяцев за два терабайта памяти.

Конечно же, все эти сроки актуальны только в одном случае – для этого вам придется отказаться от еды, жилья, оплаты коммунальных услуг, развлечений, связи и всего остального, на что вы привыкли регулярно тратить деньги.