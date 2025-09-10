Первое и, кажется, единственное знакомство с новым адаптером произошло на 35-й секунде презентации Apple. В кадре появляется рука, что подсоединяет устройство к розетке, а затем быстро исчезает, давая нам полный визуальный обзор новинки, которая официально называется "40W Dynamic Power Adapter with 60W Max". 24 Канал исследовал имеющуюся информацию и готов поделиться ею в материале.

Чем особенный новый адаптер питания?

Dynamic Power Adapter появился в американском магазине Apple наряду с ремешком Crossbody Strap, чехлами TechWoven и обновленным аккумулятором MagSafe Battery Pack. Он стоит сравнительно скромные 39 долларов, а его главной особенностью является технология Dynamic Power. Она позволяет адаптеру адаптера динамически регулировать выходную мощность, достигая пиковых значений до 60 Вт. Это предоставляет значительный прирост в скорости зарядки, совмещая преимущества более мощных зарядных устройств в компактном, карманном корпусе.

Это означает, что вам больше не нужно носить с собой несколько разных адаптеров для разных устройств, чтобы не повредить батарею того или иного продукта Apple неподходящей мощностью. Новое решение самостоятельно адаптирует мощность под ваши потребности.

Согласно официальному описанию, новый адаптер способен зарядить аккумулятор моделей iPhone 17 до 50% примерно за 20 минут.

Для смартфона iPhone Air этот же показатель достигается примерно за 30 минут.

Это делает его идеальным решением для владельцев самых новых устройств Apple, которые стремятся максимально сократить время ожидания.



40W Dynamic Power Adapter with 60W Max / Скриншот 24 Канала

Совместимость

Интересно, что в списке совместимых устройств указаны только модели iPhone, начиная с линейки iPhone 15. Почему? Дело в том, что адаптер работает только в случае имеющегося USB-C, а компания устанавливает его в смартфонах только с 2023 года, начиная с iPhone 15. Таким образом с новым адаптером вы сможете зарядить все модели iPhone 15, iPhone 16 и iPhone 17 включая iPhone Air.

В то же время адаптер поддерживает практически все поколения наушников AirPods и часов Apple Watch. Вот полный список совместимости.

Модели Apple Watch:

Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch SE 3.

Apple Watch SE.

Apple Watch Series 11.

Apple Watch Series 10.

Apple Watch Series 9.

Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 5.

Apple Watch Series 4.

Apple Watch Series 3.

Apple Watch Series 2.

Apple Watch Series 1.

Apple Watch первого поколения.

Модели AirPods:

AirPods Pro 3.

AirPods 4.

AirPods 4 с Active Noise Cancellation.

AirPods Pro 2.

AirPods Pro 2 с MagSafe Charging Case (Lightning).

AirPods Pro (первое поколение) с MagSafe Lightning Charging Case.

AirPods (3rd generation) с MagSafe Charging Case.

AirPods (3rd generation) с Lightning Charging Case.

AirPods с Wireless Charging Case (второе поколение).

AirPods (второе поколение).

AirPods Max.

AirPods Max (Lightning Connector).

AirPods (первое поколение).



40W Dynamic Power Adapter with 60W Max / Фото Apple

Конкретные показатели скорости зарядки для старых моделей iPhone или других гаджетов компания не уточняет, фокусируясь на преимуществах для флагманов 2025 года.

Как и заведено в лучших традициях Apple, зарядный кабель продается отдельно.

О доступности в Украине пока ничего не известно.