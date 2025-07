Ваши сокровенные диалоги с ChatGPT теперь прочитает New York Times, даже если вы их удалили

Еще с 2023 года продолжается громкое дело между изданием The New York Times и компанией OpenAI. Журналисты обвиняют разработчиков в том, что они украли защищенные авторским правом тексты для обучения своей языковой модели GPT. Теперь федеральный суд обязал OpenAI сохранять все разговоры, даже те, что были удалены.

Таким образом миллиарды личных чатов, в которых люди делились частной информацией, могут стать частью судебного разбирательства, в рамках которого адвокаты будут читать ваши вопросы и ответы ИИ, чтобы найти доказательства использования материалов The New York Times. Это поднимает серьезные вопросы вокруг конфиденциальности и защиты данных, пишет 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Какими будут последствия этого судебного решения?

The New York Times – многопрофильное издание, которое пишет на разные темы. Там появляются политические новости, сообщения о бизнесе, психологии, еду, искусство, технологии, климат, здоровье и прочее. Таким образом перечень тем в ваших разговорах, к которым могли привлекаться материалы The New York Times, является очень широким. Если вы когда-то жаловались искусственному интеллекту на проблемы в отношениях, или описывали проблемы со здоровьем, или считали ваши финансы, или в деталях описывали свои депрессивные эпизоды – в каждом из этих случаев ответы могли формироваться на основе материалов издания. Таким образом юристы газеты смогут просмотреть все эти разговоры, чтобы найти доказательства. Более того, они, вероятно, зачитают все это прямо в зале суда.

Пользователи доверяли платформе, опираясь на обещания OpenAI о возможности полного удаления данных. Однако судья Сидни Стейн подтвердил, что сохранение данных является "допустимым шагом", поскольку некоторые пользователи якобы могли удалять чаты из-за опасений относительно нарушения авторских прав. Суд также отметил, что это решение не противоречит политике конфиденциальности OpenAI, которая позволяет сохранять данные для выполнения юридических обязательств.

Этот случай вызвал возмущение среди экспертов по защите данных. Они предупреждают, что подобный прецедент может открыть двери для массовой слежки, ведь аналогичная логика может быть применена к другим сервисам, таких как поисковые запросы в Google или личные сообщения в мессенджерах. Особенно тревожным является то, что сами пользователи не имели возможности повлиять на решение суда. Один из них пытался обжаловать приказ, но его обращение было отклонено как "несвоевременное".

Сейчас конфиденциальность миллионов пользователей ChatGPT оказалась под угрозой, ведь их частные разговоры могут быть использованы в корпоративном споре, на который они не имеют никакого влияния.

Это решение ставит под сомнение базовые принципы защиты данных и вызывает вопрос о том, могут ли технологические компании гарантировать безопасность личной информации в условиях юридических конфликтов.

Даже журналисты выступают против

Интересно, что журналисты издания The Hill критикуют поведение и позицию своих коллег из New York Times.

"Мы надеемся, что Times откажется от своей потрясающей позиции. Это газета, которая получила Пулитцеровскую премию за разоблачение прослушивания телефонных разговоров во времена Буша. Газета, которая частично построила свой бренд на разоблачении массовой слежки. Однако теперь она требует создания крупнейшей базы данных слежки в истории – базы данных, о которой Национальное агентство безопасности могло только мечтать – и все это для того, чтобы выиграть дело об авторских правах. Теперь, на следующем этапе этого судебного процесса, юристы Times начнут просматривать частные чаты пользователей – без их ведома и согласия", – пишут авторы статьи The Hill.

Они добавляют, что вопрос о том, нарушила ли OpenAI авторские права Times, действительно должен решать суд. Но решение этого спора не должно стоить миллионам людей их приватности. То, что Times называет "доказательствами", миллионы называют "тайнами", убеждены журналисты.